迈阿密热火主场迎战费城76人

迈阿密热火将在周四晚上主场迎战费城76人。热火在2月27日与76人的比赛中以102-101战胜对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在加时赛中输给华盛顿奇才的？

在球迷面前输掉这样一场比分接近的比赛是有些让人沮丧，特别是在奇才缺少了沃尔和波特受伤下场后，但是我们可以从比赛第一节看到，奇才的外线3分非常凶猛，迈阿密热火这场比赛总体上来说发挥还是不错的。热火以泰勒约翰逊，德怀恩韦德为首，麦克格鲁德，温斯洛，奥利尼克的板凳在比赛中不论是空间把握上还是防守压力上都是非常强的。比尔这名顶级的得分球员在这个赛季中仍然在不断进化的更加优秀，如果不是他的惊人表现热火很可能已经轻松的拿下了这场比赛。正如本赛季我们经常说的，当你在打这种回合制篮球的时候，并不会每一个回合你都占到优势的。

韦德在这场比赛中最后时刻的救主表现我们每一个人都会记得，温斯洛在比赛中也表现的非常神勇，他在这场比赛中再次得到两位数得分，这也是他在过去6场比赛中第5场收获两位数得分。他在末节时候的表现对于热火来说也是非常关键的。我们希望能在接下来的比赛中更多的看到他的精彩表现。

2: 迈阿密热火在上周与76人的比赛中是如何1分取胜的？

这场比赛完全是韦德，白边和德拉季奇的精彩表现。韦德在比赛末节爆发出自身实力，一己之力将比赛翻盘。同时白边在本场比赛中得到了15分11个篮板和3个助攻3个抢断和3个盖帽。他在防守恩比德时表现非常强硬，同时他也在比赛中帮助队友分担防守其他球员的工作，将他的手保持在对手的传球轨迹上，飞身扑球。

除了韦德和白边以外，德拉季奇在这场比赛也是可圈可点。德拉季奇利用自身的快速节奏和突破能力以及队友的挡拆，一次次瓦解了对手的防守，他得到了球队最高的5个助攻，20的正负值和21分。

虽然韦德和德拉季奇一起在场时现在还没有很高的正负值（1.6）但是他们在比赛最后一节的30分钟里，他们可以在100次进攻中超过对手17.4分。

这非常出色。

3: 这场比赛对于季后赛来说有什么意义？

这场比赛和上周战胜76人的比赛一样意义重大－击败了活塞后，热火顺利将第8和第9名的间隙拉开，热火如果在本场比赛中输球，那么他们将会落后76人3个胜场，同时由于两支球队在本赛季的系列赛中76人占据优势，那么在同战绩下我们的名次将会靠后。热火前面有很多的球队可以被他们超越，但是每次输掉这样一场比赛都会将他们超越这些对手的机会减小，最终你也将会在季后赛中失去主场优势，因此周四晚上的比赛虽然不会影响谁会进入季后赛，但是这样比赛将会在4月来临前提前将一些球队的排名确认。

就像本赛季我们一直说的，迈阿密热火需要保持谨慎和他们能控制的一切，如果他们能够在比赛中一直保持足够的专注力，那么一切都将不会有太大问题。

比赛记录：

迈阿密热火在过去的6场比赛中赢下了4场，现在的战绩是34胜31负。

76人在过去的4场比赛中赢下了3场，现在的战绩是35胜28负。

德怀恩韦德现在场均19.4分，投篮命中率在过去5场比赛中达到了51.4%。

恩比德场均23.6分，11.1个篮板，1.8个盖帽。

效率 (排名):