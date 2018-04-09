迈阿密热火主场迎战俄克拉荷马雷霆比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上主场迎战俄克拉荷马雷霆。迈阿密热火在3月23日与雷霆的比赛中以105-99不敌对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火周五输给纽约尼克斯的比赛中有什么值得我们探讨的？

在这场热火输掉了最多30分的比赛后，主教练斯波的回复是他们只是在这场比赛中发挥失常了。这明显不是一支季后赛球队在季后赛前一周应该说的，但是这也不太可能是热火故意而为之的。热火的防守有些太慢了，周五晚上的表现没有展示出热火应该有的实力。

2: 上一场热火与雷霆的交手中让我们了解到什么信息呢？

这将会是一场非常激烈的比赛。热火的外线防守球员在上场比赛中让乔治16投3中，安东尼8投2中，亚当斯在比赛中统治了内线，他和威斯布鲁克斯最终通过几个关键得分帮助雷霆锁定胜局。雷霆和76人的阵容有一些相似，他们在每个位置上的球员体型都很大，热火在这场比赛中打出了全明星赛后第二次在100次进攻不到100分的糟糕水平，但是在外线30投13中也是热火本次比赛的亮点。热火该如何面对对手体型优势打出自身的进攻呢？他们需要在全场进攻中拿到那些可以得到的分，同时在半场进攻中保持球员场上跑动。你不仅仅是让对手不断的换防，但是并不需要带着球跑位，更多的是无球跑动。

同时这场比赛也告诉我们迈阿密热火可以在防守足够优秀的时候和任何球队较劲。理查德森，詹姆斯约翰逊和温斯洛都非常出色的防守球员，他们将会在本场比赛扮演很重要的角色。

3: 这场周一的比赛对季后赛有什么影响呢？

这场比赛对于热火来说完全是为了排位，周一晚上的胜利他们可以确立至少排名东部第7，他们首轮可能会面对凯尔特人，（热火在与奇才同战绩下排位较前）。同时热火只要赢下接下来两次比赛任何一场，同时雄鹿输掉任何一场，他们将会锁定东部第三，在季后赛的对手将会是骑士或者是76人。

对于雷霆来说这场比赛有着更加重要的意义，他们现在仅仅领先森林狼和掘金1场。换句话说，他们现在还掌控着自己的命运，但是雷霆必须要保证取得全胜来确保季后赛门票。周一晚上在迈阿密的这场比赛对于雷霆来说都非常关键。

比赛记录:

迈阿密热火在过去6场比赛中赢下了4场，现在43胜37负。

雷霆在过去3场赢下了2场，现在战绩是46胜34负。

热火赢下这场比赛将会继续排名东部第6。

威斯布鲁克斯场均25.6分，10.1个助攻，9.8个篮板领跑雷霆。

效率 (排名):