迈阿密热火主场迎战达拉斯小牛

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战达拉斯小牛。 快来购买你得球票吧！ 迈阿密热火在2月27日与达拉斯小牛的比赛中以89-96不敌对手。本场比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火上一场客场力克波士顿凯尔特人，我们能从这场比赛中收获什么可取点呢？

Couper Moorhead: 主教练斯波善于使用区域防守。这真的很难以置信，但是真的这确实发生了。

迈阿密热火在比赛大部分时间都落后6-12分，主教练斯波在第三节很好的改变了球队的进攻节奏，他们改打2-3联防。斯波从执教热火主教练以来，他们场均仅仅只有2次的联防，而从2015-16赛季以来他们在波士顿的比赛中仅仅使用了8次区域打法，本场比赛他们在第三节他们就已经使用了10次联防，让对手仅仅得到了8分。波士顿在本场比赛中就因此突然丧失了进攻能力，热火在最后打出进攻波并将胜利保持到了最后。

现在对于热火来说，真正重要的是这个战术确实有成效了。热火因为伤病在客场缺兵少将之际，不得不冒险使用非常规打法。波士顿在本场比赛中有着4次非常空的3分球出手机会，如果这4个3分球中有一个命中，那么热火很可能就会是另外一种局面了。在比赛最后时刻，马库斯·斯马特浪费了1次机会才真正的利用了热火的这个漏洞打进得分，但是这个时候一切都已经迟了，热火已经取得了一定优势。

我们今天晚上是否还会看到热火的2-3联防呢？历史告诉我们，我们不应该期待这样的事情，但是热火的这种临时变阵才刚刚取得了一场难以置信的胜利耶。

Joe Beguiristain: 这真的是热火面对东部最强球队时展现出的最强的努力。

你可能听说了奥利尼克在本场比赛中得到了生涯最高的32分，他在第四节更是一共得到了14分，7个篮板和2个助攻。波士顿在这个时候根本拿这个7尺高的大个子没有办法，他的几次假动作投篮都让他轻松突入内线完成暴扣，同时他还在本场比赛中投进了6记3分球。

除了奥利尼克以外，约什·理查德森也在比赛中发挥出色。这名24岁的球员在本场比赛中带领热火打出一波12:2的进攻波并且帮助热火顺利反超比分并再也没有落后过。他在比赛中防守了多名重要的球员，其中包括了全场盯防凯利·欧文。

当然这场比赛也是热火全队团结一致的结果，热火本场比赛仅仅只有10名球员出场。虽然像Coup上面说的热火使用了2-3联防，但是这支球队很好的体现了热火的篮球精髓：永不言弃。

2: 本赛季的小牛有什么不一样的吗？他们本赛季表现如何呢？

这支球队基本上和上赛季的那支小牛没有什么区别。最大的不一样可能就是他们在今年的选秀中选中了9号的丹尼斯·史密斯，他是几年内罕见的极有天赋的控球后卫之一。史密斯本赛季的投篮命中率并不是很出色，他现在中投命中率不到40%，3分命中率也只有30%，但是他是那种有着极强的身体素质能够立刻给球队比赛带来巨大印象的球员，哪怕他投篮命中率并不高。

小牛本赛季战绩不佳，现在仅仅9胜25负，他们进攻排名全联盟第25，而他们的防守也是全联盟第16，很明显这并不是一支理想的老将队伍所希望达到的成绩。但是这也是达拉斯小牛危险之处，就像热火上赛季的上半程比赛一样，达拉斯小牛有着非常多的有天赋的球员，同时他们也有着联盟中最出色的教练之一。这样的组合你是绝对不能够轻视的。

巴恩斯是小牛的中坚力量，这与他在进攻端的全面是分不开的。从干拔跳投到外线出手3分，或者是耐心的突破上篮，这个25岁的球员总是需要对手时刻谨慎的目标。

如果热火本场比赛中可以尽量限制好巴恩斯的进攻，让他不得不中投，这名前勇士球员在这个区域本赛季的命中率只有38%，而热火正好有这样一名全能的锋线防守球员－理查德森，这将会是一场非常精彩的比赛。

3: 进攻他们的战绩不佳，但是哪个区域的进攻是迈阿密防守需要小心的？

达拉斯有一点和热火相像的就是他们在比赛中会投非常多的3分球，他们的3分球使用率仅仅低过热火一位，排名全联盟第5。这也意味着达拉斯的进攻会有着非常多的波动，迈阿密热火是一支防守3分球非常强的队伍，但是达拉斯的射手们会在热火哪怕出现一点点失误时给予回应。

在有着高水平球员巴恩斯，年轻球员丹尼斯史密斯和一堆3分射手下，达拉斯会是一块难啃的骨头。

比赛记录:

迈阿密热火已经取得了过去7场比赛中的5场胜利，他们到现在为止的战绩是16胜15负。

达拉斯小牛在过去8场比赛中输掉了6场，现在战绩是9胜23负。

迈阿密热火在每100次防守对手进攻时，仅让对手得到98.6分。

巴恩斯场均18.5分，7.1个篮板。

效率 (排名):