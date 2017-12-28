迈阿密热火主场迎战布鲁克林篮网

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战布鲁克林篮网队。 现在获得你的球票! 迈阿密热火在12月9日与篮网的比赛中以101-89战胜对手。本场比赛将于晚上8点开始。福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在圣诞节后赢下了这场与奥兰多魔术的比赛的？

Couper Moorhead: 这是在过去一年半时间里我们看到过很多的情形，迈阿密热火的板凳完全碾压了对方的板凳球员。奥兰多魔术在缺席了首发的3名球员后，他们已经不再拥有以前的那个板凳深度了。然而板凳深度一直以来都是热火引以为豪的利器。泰勒约翰逊在本场比赛中得到了32的效率值，阿德巴约24的正负值，艾灵顿作为一个超强外线射手打出他职业生涯最好的一个赛季，他们在这场比赛中第三节就打除了两位数的领先。只要热火的板凳球员持续保持他们的防守能力，他们在下半场似乎总是能够对魔术的传球进行干扰，艾灵顿在对手出现大量失误和投篮不中下3分球10投6中，这就是本场获胜的原因。

Joe Beguiristain: 我们不得不说说阿德巴约的表现，他在本场比赛中得到了球队最高的9个挡拆助攻以及8次截断，他与奥利尼克的组合在周二晚上很好的打出了化学反应。在他与奥利尼克在场的140分钟里，他们有着惊人的12.4的正负值。他们俩的组合是热火的另外一组全能锋线组合，我们会很期待看到斯波会在白边回归后，如何去对他们俩的时间做出调整。

2: 我们在上一场在墨西哥城与布鲁克林篮网的比赛中了解到什么关于他们的信息呢？

这与热火上一场和奥兰多的比赛应该会差不太远。布鲁克林篮网依旧是一支非常顽强的队伍，他们会在比赛中尝试很多的3分球出手，上一场比赛中前三节他们一直咬紧比分，但是真正改变比赛的还是热火的板凳，泰勒约翰逊和温斯洛一共17投13中得到了35分，同时温斯洛得到了职业生涯最高的4投4中3分球。虽然这是一场对于两队来说都是客场的比赛，但是重要的是热火以一种他们应该取胜的方式去赢下这场应该拿下的比赛。

当热火缺少了如此多的球员时，篮网同样本赛季也遭遇伤病困扰，他们在过去的9场比赛中输掉了7场比赛。迈阿密热火需要盯防好杰弗森，他现在场均15.6分，48.1的投篮命中率，7.9个篮板和2.9个助攻。

比赛记录:

迈阿密热火已经赢下了过去10场比赛中的7场比赛，现在他们的战绩是18胜16负。

篮网输掉了过去10场比赛中的8场，现在的战绩时12胜22负。

约什·理查德森现在场均1.2个抢断。

卡尔德隆现在领跑布鲁克林的篮板，场均贡献6.7个篮板。

效率（排名）: