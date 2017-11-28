迈阿密热火在克利夫兰骑士比赛前瞻

迈阿密热火将会在周二晚上客场挑战克利夫兰骑士队。迈阿密热火在他们上次于4月10日与克利夫兰骑士的比赛中以124-121战胜对手。本场比赛将于晚上7点开始。福克斯体育将会对比赛进行现场直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何最终战胜芝加哥公牛的？

Couper Moorhead: 热火在第一节进入状态比较缓慢，他们仅仅在这一节内得到了7分，但是他们之后成功走出困境再也没有回头。事实上热火取得本场比赛的胜利与他们的板凳球员有巨大的关系，艾灵顿，泰勒约翰逊，詹姆斯约翰逊和凯利·奥利尼克对本场比赛起到了巨大的影响。这一些板凳球员和德拉季奇在周日晚上一直出现在第四节并帮助热火最终拿下这个胜果。

热火的板凳一直以来都是球队在上个赛季下半段取得巨大成功的原因。虽然这一组球员和上赛季有了一些不一样（奥利尼克替换了里德），但是他的出现极大的增强了热火3分球能力。

Joe Beguiristain: 热火的全场球的控制和转换，以及进攻端在第四节的执行能力都是让我印象深刻的。球队在面对森林狼时打出了疯狂的助攻，这些高效率的传球配合帮助射手们找到最舒服的位置投篮。艾灵顿在上场比赛又一次找到了他的舒适点。

在第四节两队比分接近的时候，德拉季奇（上周的东部最佳球员）和詹姆斯约翰逊得到了热火最后36分中的25分。詹姆斯约翰逊超强的内线突破得分能力，以及德拉季奇在49.8秒的那个致命3分球，帮助热火成功战胜公牛。

热火得到了本赛季最长的3连胜，他们有6名球员的投篮命中率达到50%，这与球队更好的配合有很大的关系。

2: 骑士队夏季的球员变动对他们本赛季有什么影响？

Couper: 最主要的影响就是克里夫将欧文交易到凯尔特人换得了托马斯和克劳德和篮网的首轮选秀权。托马斯因为臀部伤病一直缺席，而克劳德则是他们的首要出场球员。同时他们增加了罗斯，格林和韦德。韦德在本赛季首发出场了几场，之后一直作为替补球员出场。

克里夫兰骑士队本赛季遭受了4连败，他们一度3胜5负，之后他们获得了8连胜。他们的连胜与防守不无关系，这也让他们成功回到了东部第三。虽然这不是一个最平滑的开场，但是他们已经回到克利夫兰骑士的正确模式。

3: 迈阿密热火将如何在周二晚上进攻克利夫兰骑士呢？

香波特重新回归后，他作为板凳球员在与76人的比赛中出场。但是如果他在周二重新回到首发阵容，他将会是德拉季奇的一个需要客服的大个子防守球员。虽然其实可能会使用首发球员卡尔德隆－这将是德拉季奇可以容易对付的目标。

不论谁是控球后卫，他们的首席控球手一定是詹姆斯，特别是在缺席了托马斯后，汤普森的缺席将意味着勒夫对位大白，这对于白边来说有着明显的身高体积优势，虽然勒夫也是一名不错的防守球员，但是如果想要防守好拉开空间的德拉季奇也是一个不容易的事。当然热火必须要在外线防守好勒夫，同时克劳德也能很好的掌控比赛空间。

另外一个我期待的对位就是泰勒约翰逊和韦德，韦德目睹了约翰逊在热火的成长，之后他去了芝加哥公牛。现在大家都很期待看到这两名昔日队友能够面对面的对位。

比赛记录：

热火现在取得3连胜，战绩10胜9负。

骑士取得了8连胜，现在战绩13胜7负。

6名热火球员命中率达到了50%。

詹姆斯场均28.6分，8.5个助攻和1.2个盖帽。

效率 (排名):