迈阿密热火与芝加哥公牛比赛前瞻

迈阿密热火将在周四晚上主场迎战芝加哥公牛。迈阿密热火在1月15日与公牛的比赛中以111-119惜败对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在周二晚上面对克利夫兰的挑战拿下这场关键的比赛的？

这完全是球队的防守。

感谢全队的努力，迈阿密热火在本场比赛中让克利夫兰骑士得到了赛季最低的82的进攻效率，这也是他们本赛季最出色的防守之一。特别是詹姆斯·约翰逊在对位勒布朗·詹姆斯时让他仅仅10投4中以及出现了6次失误。

真是让人抓狂。

当然，德怀恩·韦德在这场比赛中贡献了球队最高的4个盖帽，其中有2个是对詹姆斯的封盖。

迈阿密热火出色的传球并在面对克利夫兰骑士的防守准确的寻找到漏洞。热火的进攻还是一如既往的平衡，但是奥利尼克和韦德在第四节的表现帮助热火最终锁定胜局。

防守一直是热火在这个联盟中得以生存的重要法宝，他们的进攻在最近的比赛也有了显著的提升，他们在过去8场比赛中达到了66.3%的助攻率，这也是联盟中顶尖的表现。

韦德在周三的采访中讨论到球队是如何无私的：

“教练一直说：不论是谁在比赛中得到了最多的分，或者是谁在比赛中贡献了最多的投篮。重要的是我们一直在打这种团队篮球，每个人都能够参与到球队的进攻中，我们就可以赢下这些比赛。”

2: 本赛季热火已经和公牛交手多次，在本场比赛中热火有什么经验可以利用的？

虽然公牛本赛季一直不很稳定，他们在每一次面对热火的时候打得都非常顽强。在热火连续赢下了前两次交手后，芝加哥公牛在1月15日与热火的再次交手中刚刚复出的拉文帮助公牛扳回一城。

除了拉文和一系列球员很可能在本场比赛中缺席，我们需要注意的就是马克肯纳。这名新秀在周二的比赛中成功回归，在面对火箭的比赛中不论是内线还是外线都表现出极强的进攻能力。詹姆斯·约翰逊和温斯洛应该有能力让马克肯纳在比赛中很好的防守他，他们在本场比赛中都没有其他特别需要小心的球员。

有一个野马是热火需要注意的，新球员诺阿·冯雷，他在最近的几场比赛中都表现的不错，我们会看到霍伊伯格在周四的比赛中如何调整他们的战术。

3: 迈阿密热火在本场比赛中会在哪个方面找到成功呢？

迈阿密热火本场应该可以打出非常精彩的进攻篮球。

在过去的六场比赛中，芝加哥公牛让对手在100次进攻中得到119.1分，这也是联盟中最糟糕的防守。我期望热火能够在周四的比赛中保持侵略性，如果德拉季奇能够很好的利用自己的高位挡拆给对手的防守带来压力，詹姆斯·约翰逊能够继续肆虐篮筐的话，热火应该能够拿下本场比赛。

简单的说，只要热火保持他们攻防两端的基本原则，他们不会有太多的麻烦。

值得一提的是白边在连续缺席了9场比赛后，本场比赛他很可能可以回到场上，这场比赛可以说是对于他的恢复状态来言很合适的一场比赛。

伤病情报：阿德巴约和白边都参加今天的投篮训练，他们现在能否出场的状态都被列为疑问。

比赛记录：

热火赢下了过去6场比赛中的4场，现在的战绩是40胜35负。

公牛已经取得了6连败，现在战绩是24胜50负。

热火已经取得了主场7连胜。

马克肯纳场均7.5个篮板。

效率 (排名):