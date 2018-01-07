迈阿密热火与犹他爵士比赛前瞻

迈阿密热火将在周日下午主场迎战犹他爵士。 现在获得球票! 迈阿密热火在11月10日与犹他爵士的比赛中以88-74战胜对手。比赛将于下午3点30分开始。福克斯体育将从下午3点开始电视直播，你可有收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在上一场与尼克斯的加时赛中取胜的？

非常的惊喜，但是他们真的非常拼。当热火的外线出手没有命中时，本场比赛很可能会发生许多的变化，迈阿密热火在本赛季的这种比分接近的比赛中15胜7负。在比赛的最后关头往往会有很多的不定因素，但是热火队的15个进攻篮板帮助他们最终锁定胜局，纽约尼克斯在比赛还有6分钟的时候取得了6分的领先，迈阿密热火在麦克德莫特投进将比赛拖进加时的压哨3分球前比对手多抢下4个进攻篮板。

我们可能看到了尼克斯的进攻有多么稳定。迈阿密热火让纽约尼克斯体会到了赛季投篮质量最差的一场比赛仅仅只有45.7%。同时他们尽到最大可能的迫使比斯利和波辛尔基斯出手困难。我们说过很多次了，热火的赢球方式就是防守，周五晚上的比赛就向我们证明2个3分球就足够帮助热火拿下这场异常接近的比赛。

同时我们不得不提到艾灵顿，他在比赛中投进了6个3分球，詹姆斯约翰逊在比赛中出色的防守了波少和比斯利，而理查德森也确保李在比赛中遭到最大的范围的防守。他们两人都有23次干扰对手投篮的次数，同时最后时刻稳稳罚中4个罚球也是最终战胜尼克斯的关键。

2: 迈阿密热火在上一场面对犹他爵士的比赛中是如何赢下比赛的？

Couper: 迈阿密热火在那场比赛中，第二节一度落后12分，同时爵士在第三节仅仅得到8分，热火最终在以联盟平均的进攻次数且两队都低于40%命中率的比赛中，84-74战胜对手。现在爵士缺少了戈贝罗后，只有傻子可能会相信他们会保持着低的进攻节奏，特别是他们有着一系列3分球射手。

Joe: 热火在上一场与爵士的比赛可能是本赛季热火最强的防守比赛，他们让对手在下半场遭遇巨大挫折并且让他们在下半场33投4中，同时维特斯在比赛最后一节5投4中得到了12分，但是很明显这一场比赛他将因为脚踝扭伤再次缺阵。虽然他不能上场，但是理查德森和艾灵顿已经准备好在比赛中出场。

我们同时在上一场比赛中见识了多诺万·米切尔的能力，这个新秀在第二节下半场面对热火的比赛中，在12月1日米切尔面对鹈鹕得到了41分，同时他在这个月得到了另外2次30分的比赛，他在过去的6场比赛中场均21.2分，4.8个篮板，3.8个助攻，1.5个抢断，投篮命中率50%。简而言之，这个21岁的球员非常全能。

3: 当戈贝罗缺席，犹他爵士会有什么改变？

Couper: 在缺席了他们最好的球员后，犹他爵士已经从传统的两名大个子球员转变成为以费沃尔为中锋，英格力斯为大前锋的锋线组合。他们也变的更加倾向于外线投篮，而多诺万·米切尔也称为球队最高的使用率球员，28%。犹他爵士在100次进攻机会中能够得到101.6分。

Joe: 在缺少了他们最强的内线大闸后，犹他爵士从11月11日的比赛后场均100次防守中失去106.7分，主教练奎因·斯内德把费沃尔放置在中锋位置。费沃尔的防守能力根本无法和戈贝罗相比较，但是他的进攻会更多的出色。事实上，他在过去7场比赛中场均15.1分，8.3个篮板和56.8%的投篮命中率。费沃尔的内外进攻能力俱佳，但是这并不是哈桑和热火没有见过的球员类型，我们会看到他们在本场比赛中如何把握。

比赛记录：

迈阿密热火在过去14场比赛中赢下了10场，他们现在的战绩是21胜17负。

爵士在过去的15场比赛中输掉了12场，他们现在的战绩是16胜23负。

艾灵顿场均14.2分，3分命中率为41.9%。

多诺万·米切尔现在场均18.2分，领跑犹他得分榜。

效率 (排名):