迈阿密热火与印第安纳步行者比赛前瞻

迈阿密热火在周三晚上在银行人寿保险球馆客场挑战印第安纳步行者。迈阿密热火在11月19日与步行者的比赛中以120-95不敌对手。本场比赛将于晚上7点开始。福克斯体育将从晚上6点30分开始电视直播。你可以收听790电台收听比赛实况直播。

1: 再上一场热火一分险胜多伦多猛龙的比赛中什么让你印象最深刻？

这场比赛很明显不是一场完美的比赛，但是没有人在乎他们是如何在比赛中取得胜利的，是的他们在客场战胜了仅在主场输掉一场的猛龙。当泰勒约翰逊在比赛中因为伤病缺席，詹姆斯约翰逊在上半场就被驱逐出场。热火很明显没有足够的球员去考虑如何打一场赏心悦目的比赛。他们在比赛中去尽一切的努力去防守球员，哈桑和阿德巴约在比赛中的防守都异常出色，不论是在进攻篮板上（20个进攻篮板）还是那些能够取得最终胜利的进攻。

很少人会记住除了艾灵顿绝杀上篮以外的细节，这个进球和周日战胜爵士的战术其实是一样的，但是他们可能忘记了阿德巴约在本场比赛中打出了职业生涯最佳的表现，16分15板以及惊人的5个盖帽。阿德巴约在场上时，主教练斯波非常信任他并把大量的挡拆传接球工作交给他。热火虽然有很多极具天赋的前场组合，但是阿德巴约简单的用自己的表现拒绝让大家将目光移动到别的人身上。

周二晚上的防守是最让我印象深刻的。感谢全队的努力，迈阿密热火让猛龙仅仅得到了38.9%投篮命中率，同时他们一共封盖了对手14个进球。理查德森和德里克琼斯的防守迫使上周最佳德罗赞在比赛中基本没有舒服出手机会，他在比赛中仅仅29投10中。

2: 上一场为什么步行者面对热火时发挥这么出色？

可能全部吧。热火在那场比赛中没有什么打的出彩的，但是同样对于步行者来说，他们每一点都表现出色。同时这也是热火在本赛季少数几场在防守上没有达到标准的比赛，这不是一场你想要去回放的比赛。步行者在这场比赛中3分球23投11中，中投26投18中。

热火主教练在之后多次表示他会为这个球队找到解决方案。没错他率领热火在最近的16场比赛中赢下了12场！

3: 热火本场该如何去防守奥拉迪波？

奥拉迪波可能是本赛季最耀眼的新星，他自我转变成为了一个可能一个人担当的球队一面的一个球员，不仅仅极大的增加了他的进攻次数，同时他也没有提升效率。

迈阿密热火能做的可能是需要做到上一场防守德罗赞相同的，上一场德罗赞29投10中，理查德森，德里克琼斯和艾灵顿都表现出色。这并不仅仅是在防守上表现出强硬态度，同时他们需要有足够的自控能力让队友来帮助你完成防守。同时在进攻端我们也必须要保持该有的稳定，投进那些该进的投篮。你不会希望看到奥拉迪波这样的球员在比赛中找到舒服投篮的机会。

虽然这将会是非常困难的比赛，但是热火已经拥有足够的强硬态度来确保拿下本场比赛。

比赛记录：

迈阿密热火已经取得了5连胜，他们现在23胜17负。

步行者已经取得了2连胜，现在的战绩是21胜19负。

德拉季奇在比赛中场均21.6分，7.4个助攻和6个篮板，他们现在已经取得了5连胜。

奥拉迪波场均24.5分，1.9个抢断。

效率(排名):