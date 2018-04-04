迈阿密热火与亚特兰大老鹰比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战亚特兰大老鹰。迈阿密热火在周二与老鹰的比赛中以101-98战胜对手。今晚的比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将于晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛的情况。

1: 从热火上场战胜老鹰并锁定季后赛的这场比赛中，有什么值得探讨的？

老鹰的阵容和战术在下半场非常有意思，教练在下半场派出了3名大个子球员马斯卡拉，普朗利和考林斯，然后他们防守时排出了联防阵容，这也是热火本赛季从面对达拉斯小牛后首次面对对手的联防防守。老鹰在场上的身高和臂展都给热火的进攻带来了不少麻烦，热火在比赛中最终找到了空位出手的球员。热火如果在最后季后赛对战中碰上了凯尔特人，他们是非常擅长联防的球队，有时候经历这种非常规防守策略是很有好处的，这也为热火可能在接下来季后赛中可能出现的情况打了一记预防针。

整个赛季热火都经常出现比赛一直坚持到最后一刻才能分出胜负，热火在这场关键的比赛中最终能够拼到最后一秒并拿到了季后赛的门票。詹姆斯约翰逊的突破，以及白边对篮板的保护和那个关键的补篮，理查德森最后时刻的防守都是本场比赛的关键。本赛季理查德森有很大进步，他往往是作为热火最佳的防守球员去防守对面最强的得分手，我们会在今晚的比赛看到会有什么不一样。

2: 热火进入季后赛了，那么他们下面的任务是什么呢？

迈阿密热火已经锁定了季后赛的门票，但是他们现在还不确定将在第一轮碰到哪个对手。现在东部6-8的战绩全部一致，如果热火能够在周三晚上面对老鹰时取得胜利，那么将确定即使在在最后与雄鹿和奇才相同战绩时都将有排位优势。他们仍然有机会去面对猛龙和凯尔特人，但是如果他们最终以第6结束常规赛，可能热火就会面对骑士或者是费城76人了。

我们现在可以了解的信息非常有限，但是随着接下来最后4场比赛越来越近，最终的谜底也将一点点揭开。热火现在能够做的就是赢下眼前的比赛，自己把握住他们的命运。

3: 热火在常规赛最后阶段应该专注于什么呢？

很重要的一点就是保持健康，同时他们希望能够打磨好自己的进攻方式，熟练他们的战术和防守转换。热火的最终轮转阵容现在还无法确定，他们肯定会根据最终对阵情况做出调整，但是看到球队里每一个球员都保持着积极性并时刻准备听从主教练斯波调动是非常不错的。现在斯波可能会试验一些新的组合，时间可能并不会有太多了，热火团队间的配合还有不少需要学习的。





比赛记录：

热火在过去的4场比赛中赢下了3场，现在战绩时42胜36负。

老鹰在过去的7场比赛中输掉了6场，现在战绩时22胜56负。

热火现在排名东部第6。

考林斯场均1.1个盖帽排名老鹰第一。

效率 (排名):