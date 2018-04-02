迈阿密热火与亚特兰大老鹰比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上主场迎战亚特兰大老鹰。热火在12月18日与老鹰的比赛中以110-104战胜对手。本场比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在本赛季与篮网的交手已经全部结束，热火从之前与篮网的交手中有没有学习到什么知识？

篮网本赛季经历了一个非常有趣的对手。他们的打法就是保持强硬以及大量的投射3分球，这个奇怪的战术缺对热火非常有效果，他们本赛季面对热火3胜1负，但是这几次交手也感觉并不相同，他们都有着不一样的风味，这听起来就像迈阿密热火与别的对手交手时一样，他们总是有着不一样的球员或者不一样的组合来给对手造成麻烦，这也要感谢热火的板凳深度。

看到篮网能够在周六的晚上看到篮网如何出色的防守热火3分球，这也让热火在季后赛前需要留意的。迈阿密热火17次3分球出手也是他们本赛季最低次数（热火赛季场均30.6次3分球出手），这并不是说执行力有什么差错。一个完美的例子就是艾灵顿在场上的时候，篮网总是有个球员会去死死的贴住艾灵顿，这也是典型的防守3分的战术，热火的后卫有机会突入内线，但是这也是热火需要在季后赛留意的，如果对手使用了这样狗皮膏药式的打发，热火该如何去面对。

2: 周二晚上的比赛对热火的季后赛位置有什么影响？

如果热火赢下这场比赛，他们将会锁定季后赛位置。同时在季后赛排位上来说，他们也会缩小与第六名球队的胜场数，不仅仅是热火在最后有机会在结束的时候出现在第6到第8任何一个位置，猛龙在东部第一的位置也是岌岌可危，他们仅仅领先凯尔特人2个胜场，他们的位置很可能由两队本周的交手决定，同时还有76人与骑士的交手将确定第3的位置。换句话说，周二的比赛仅仅是帮助热火锁定了季后赛的门票，但是最终第一轮的对阵情况仍然有着许多的可能。

奇才现在仅仅领先热火一个胜场，本周他们将会对战骑士，火箭和凯尔特人，热火如果赢下与老鹰，尼克斯的比赛，他们将有机会升至第6位。

3: 现在热火的球员基本保持健康，他们的轮转阵容应该如何变动呢？

当然中锋的轮转就是白边和奥利尼克，而在小球打发的时候热火则会使用詹姆斯约翰逊充当中锋，同时热火的首发阵容应该趋于稳定，他们剩下的阵容将会随着球队场上的变动做出调整，我们看到过阿德巴约和麦克格鲁德都没有出场的比赛，但是他们在季后赛中都是非常重要的，斯波一定不会将一手好牌留在手里。

更为重要的是，热火在比赛接近的比赛中并没有说专注于一套打发。不论哪一套打发在场上有效发挥，他们都有机会保留在场上，所以这一切都将取决于与对手的对战情况。

奥利尼克本赛季作为板凳出场，他在进攻端已经证明了自己，他第四节在场上时每100次进攻中场均得到111.8分。这非常出色！

比赛记录：

热火在过去3场比赛中赢下了2场，现在战绩是41胜36负。

老鹰在过去6场比赛中输掉了5场，现在战绩是22胜55负。

热火如果赢下本场比赛，将会最终锁定一个季后赛的席位。

德怀恩·德蒙场均7.9个篮板。

效率 (排名):