迈阿密热火与休斯敦火箭比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战休斯敦火箭。迈阿密热火在1月22日与火箭的比赛中以90-99惜败给对手，本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播，790电台也可以收听比赛的实况直播。

1: 迈阿密热火从上一场输给奥兰多魔术的比赛中学到了什么经验呢？

热火在上个月里比赛中一次又一次的证明一个相同点。他们在过去的19场比赛中有18场比赛在最后5分钟里比分相差仅仅5分，往往一个投球不进或者是别的任何因素干扰到投篮都可以直接干扰到比赛的最后结果。

这有一个很值得探讨的，例如热火在一月份前段的比赛中如果没有打进于爵士，猛龙最后的关键球，他们可能那个7连胜就会变成5胜2负，而上周如果他们打进了与骑士和奥兰多比赛中的关键球，那么他们可能就是2胜2负，而不是4连败。但是无论比赛最终的结果是如何，热火在最后时刻的表现还是非常出色的，他们不论在比赛中落后了多少分总是能够努力追回，在与魔术的比赛中阿德巴约和理查德森率领热火在落后14分时打出进攻波将比分扳平，虽然说阿德巴约那个面对斯本特的隔扣非常精彩，但是同样精彩的还有他的防守。他在比赛最后追身封盖了奥古斯丁，同时让福涅尔的外线出手不中。

2: 我们从上一场热火与火箭的比赛中了解到什么呢？

休斯敦火箭的38胜13负的战绩就很好的展示了他们的实力，但是尽管如此热火在面对火箭发挥并不完美，但是他们依然可以和他们打的旗鼓相当。热火在这场比赛中尽量的减慢比赛节奏，热火在没有德拉季奇的比赛中3分球命中率仅仅23%而火箭则达到了40%，热火在最后时刻本有机会取得胜利，但是哈登和保罗的最终关键投篮也帮助火箭锁定胜局。

虽然热火可以很长时间的限制对手的进攻节奏，同时让对手打出了赛季最低的有效投篮命中率，这也展现出热火是一支多么难击败的比赛。白边和阿德巴约在内线的防守都非常出色，理查德森，温斯洛，德里克琼斯也能在外线很好的限制哈登，保罗和戈登的出手质量。

简单的说，想要击败火箭并不是个人能力可以完成的，热火不仅仅要加强面对哈登和保罗的防守，同时他们也需要更好的限制对方的全部得分手，他们有太多出色的射手了，因此火箭现在时全联盟战绩第二的球队。

3: 奥利尼克如果因为肩伤无法在周三的比赛中出场，你期望热火的阵容是什么样的呢？

奥利尼克的受伤对于主教练斯波来说会是一件非常头疼的事。他是一名非常全面的球员，不管是有球还是无球，他在场上都可以无形的增加热火进攻能力。在缺少了奥利尼克后，热火现在将可以使用白边和阿德巴约的组合，他们俩同时在场上时，热火的进攻表现不俗。在阿德巴约和白边用时在场上，阿德巴约应该更多的去防守安德森，身体素质出色的阿德巴约应该可以很好的防守好安德森，这应该很快就可以得到证明。

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比赛记录：

热火现在29胜25负。

火箭14场比赛12胜，他们的战绩是39胜13负。

理查德森场1.3个抢断。

詹姆斯约翰逊场均13.3分，9个助攻，1.8分抢断。

效率 (排名):