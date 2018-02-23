迈阿密热火与新奥尔良鹈鹕比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上在沙冰王球馆客场挑战新奥尔良鹈鹕。迈阿密热火在12月23日与鹈鹕的比赛中以109-94惜败对手。比赛将于晚上8点开始，福克斯体育直播将于晚上7点30分开始直播。你也可以收听790电台的电台直播。

1: 现在已经是准备开始全明星赛后的赛场了，对于热火来说最急需解决的问题是什么呢？

球迷们很明显对热火在全明星前的几场落败有一些关心，但是事实上这些比赛与热火在1月份的开头取得连胜时没有太大的区别。考虑到在比赛最后的几分钟里，比赛的结果完全取决于最后的几次进攻结果，而每一次变化也会导致比赛进入不一样的方向。

现在更大的问题就是热火的轮转阵容将会有什么样的改变？奥利尼克在周五的比赛被列为不确定名单，但是最终热火的轮转上会出现很多值得出场的球员，但就实际情况来说热火并没有很多的时间来给每个球员足够出场时间。你往往会期待热火有一个稳定的出场阵容，然后他们开始产生化学反应，于是这就成为主教练斯波的一个难题：如何在面对不同的对手的时候排出不一样的阵容来从容面对。不论如何拥有足够的后备力量并不是一件坏事，但是如何将他们整合到一起还需要在比赛中逐渐琢磨的。

排开轮转的问题，热火另外还需要考虑两个问题，一个就是如何保持他们的稳定性，同时在接下来的主场比赛为主的赛程中如何获得先机？

关于第一个问题，球队在出现大面积伤病的情况下是很难保持稳定的，但是伴随着球员在接下来的比赛中逐渐回归，麦克格鲁德在参加了热火的3次完整的训练后，将会加入天空之力，我们会看到他在接下来的4天里如何完成2次球队训练和2场比赛。

2: 热火从上一场与新奥尔良鹈鹕的比赛中得到什么经验？

这场圣诞节前的比赛中两支球队基本是旗鼓相当，但是在第三节鹈鹕打出了27-16的进攻波。从这以后迈阿密热火最多落后到24分，鹈鹕在这段时间里3分球25投15中，其中有8个3分球是有米勒和克拉克完成的，这虽然并不是迈阿密热火的最佳表现，但是在这段时间之后鹈鹕的投篮命中率回归到正常，同时在最后时刻热火和鹈鹕的板凳的场上表现也并没有太多的参考价值。

热火虽然在防守安东尼戴维斯和考辛斯时发挥出色，但是鹈鹕再一安克拉克和莫里的帮助下取得了最终的胜利。

同时值得一提的就是迈阿密热火在这段时间里缺少了哈桑-怀特赛德。

虽然大白边缺阵，但是阿德巴约在这场比赛中依然表现抢眼。希望阿德巴约能够在本场比赛中再次发挥出色。

3: 在缺少了考辛斯后，你觉得鹈鹕有什么变化？

从体型来言，他的体型和技巧是无法替代的，特别是那种组织进攻的能力，他的存在也使得安东尼戴维斯的工作变得更加轻松，但是在缺少考神之后他们的依然是非常危险的，他们在最近获得了米罗蒂克。米罗蒂克作为联盟最出色的射手之一他能够出色的帮助队友拉开进攻空间，同时奥卡福也从伤病中回归，他很有可能会在比赛中首发出场。

在考辛斯赛季报销后，鹈鹕的战绩是4胜5负，他们在全明星赛前取得了3连胜，戴维斯场均41.3分，14个篮板，3.7个抢断，2.3个盖帽，58.4%的投篮命中率。

是的，这真的太疯狂了。

虽然大量的责任现在分担到戴维斯的肩膀上，但是鹈鹕依然有着一些出色的得分手，例如霍利德，他场均18.6分，48.8%的投篮命中率。

比赛记录:

迈阿密热火30胜28负.

鹈鹕取得了3连胜，现在战绩是31胜26负。

德拉季奇得到了热火最高的17.4分，4.7个助攻。

安东尼戴维斯场均27.4分，2.1个盖帽。

效率(排名):