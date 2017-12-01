迈阿密热火与夏洛特黄蜂的比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场面对夏洛特黄蜂。迈阿密热火在他们4月5日与夏洛特黄蜂的比赛中以112-99战胜对手。本场比赛将于晚上8点开始，你可以收看福克斯体育了解比赛的最新动态。同时你也开始收听790电台，他们会对比赛进行现场解说。 快来获得你的球票吧!

1: 迈阿密热火输给纽约尼克斯的比赛中有什么值得探讨的吗？

没有太多值得去探讨的。我们值得留意的就是波少在比赛中遭受了看似非常可怕的扭伤，最终庆幸的是现在只是进入每日观察的列表里。我们从来不会希望任何球员在比赛中受伤。

关于比赛本身德拉季奇和斯波在赛后的采访中都说得很明白，我们不能假装什么都没有发生。赛季中总会有起伏，所以很重要的一点就是他们需要尽快的找到那种面对凯尔特人时的状态。同时阿德巴约和奥利尼克依旧表现出色。阿德巴约很好的利用了他的首次出场机会，并且在面对大个子中锋坎特的时候打出精彩1对1.奥利尼克保持着他的3分外高精准火力，这名7尺大个子一如既往的利用队友的挡拆空间找到出手机会，同时也为队友拉开空间。

2: 夏洛特黄蜂的休赛季对他们本赛季有什么影响？

他们休赛季期间有很多改变，霍华德在被交易到黄蜂后表现非常出色，在过去5场比赛中，场均20.6分，13.4个篮板，1.2个盖帽和61%的命中率。他在场上的时候黄蜂能够打出全联盟前10的防守水平。黄蜂现在的战绩是8胜12负，他们在缺少了巴图姆和迈克后现在攻防两端都比较一般，沃克也在上场比赛中缺席。当黄蜂的全部首发都在场上时，他们能够超过对手10分，但是如果缺少了他们则一切都反了过来。而热火最强的就是他们的板凳。

芒可是今年19岁的新秀，他现在命中率只有35.3%，但是他的3分球有着34.6%，这也使得他的进攻可以出现爆炸性的，只是效率还有待提高。而本场比赛白边的缺席也使得阿德巴约的肩负起防守霍华德的重任。

3: 如果本场比赛沃克不能出场，热火与黄蜂的对位是什么样的呢？

如果沃克不能上次，夏洛特黄蜂很可能使用迈克卡特威廉姆斯作为首发控球后卫，他并不是一个非常出色的射手。这样进攻的组织更多的需要分担到巴图姆和兰博的手上。同时缺少了沃克致命的突破，也使得热火不会再积极的越过对手的挡拆来组织对手突破到内线。

这并不是说黄蜂在缺少了沃克后进攻会出现大麻烦。但是巴图姆和兰博都是非常出色的摇摆人，他们同时拥有者霍华德这个强力篮板球员，热火在防守上还需要加把劲。

同时在防守时，卡特威廉姆斯也是有足够长度去干扰热火的控球手的。

伤病更新：白边将会缺席周五晚上的比赛，黄蜂的兰博将可以在本场比赛中出场。

比赛记录：

热火在过去两场面对黄蜂的比赛中取得胜利。

夏洛特黄蜂现在3连败，现在8胜12负。

德拉季奇现在场均18分，4.5个助攻。

霍华德现在场均12.7个篮板，1.2个盖帽。

效率 (排名):