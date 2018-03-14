迈阿密热火与萨克拉门托国王比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战萨克拉门托国王。迈阿密热火在1月25日与萨克拉门托国王的比赛中以88-89惜败对手。本场比赛将于晚上10点开始，福克斯体育将从晚上9点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1. 迈阿密热火在上一场比赛中16分败给波特兰开拓者，从第四节的追分中你看到什么积极的信息吗？

是的，这一个疯狂的反击很大程度来自于温斯洛的努力。德拉季奇很大程度上在白边缺席的这场比赛中帮助热火咬住两队之间比分。当波特兰开拓者取得了19分领先优势时，他们开始使用替补球员，而温斯洛率领热火的替补球员打出了这一波精彩的反击。防守上他出色的锁死了麦考伦的进攻，同时自己一人挑起进攻的大旗，他一个人完成了多个高难度的上篮并紧接着投进1记3分球。当利拉德和努基奇回到场上的时候热火已经将比分缩小到仅仅3分，利拉德接下来自己接管了比赛。这支球队还有很多可以进步的空间，温斯洛就是一个很好的例子，每一场比赛他都在我们面前出现惊人的蜕变。

温斯洛场均12.2分，7个篮板，2.6个助攻，1.4个抢断和53.1的投篮命中率，3分球命中率更是达到了惊人的54.2%。同时在他出场的情况下，热火每100个回合的进攻下超过对手13.3分。

真的非常出色。

2: 上一场比赛国王是如何从热火手上抢下这场胜利的？

在与国王的那场比赛中热火可能打出了他们本赛季最糟糕的进攻之一，而且在热火仅仅得到了17分的第一节里，国王也仅仅只是领先了2分，第二节结束后，两队比分一样而当她们到了比赛第三节热火也仅仅因为一个3分球领先了对手1分。热火如果在这场比赛中打出比37.8%的投篮命中率稍微好一点，那么他们可能在早些时候就已经锁定了胜局了，同时国王在比赛最后时刻恰好打出了进攻波并最终1分战胜热火。

本场比赛赛前德拉季奇也表示：国王已经确定从季后赛中出局，我们必须要拿下这场比赛，迈阿密热火应该会在这场比赛中打出他们对胜利的渴望。

3: 迈阿密热火应该如何去防守好希尔德，特别是在上一场比赛中他得到了板凳最高的24分？

当你需要去防守一个像希尔德这样出色的射手时，你需要做到的就是限制他的出手空间。虽然希尔德有着自己跳投得分的能力，但是他的空位出手命中率明显相比自己单打进攻要高得多。他本赛季定点3分球189投95中达到了50.3%的命中率。

因此迈阿密热火本场比赛必须要确认时刻有球员跟好希尔德。如果希尔德在比赛中会开始制造突破得分，那么热火需要给他的带球制造压力，迫使他将球传出。热火的轮转防守一定要保持迅速和准确，这样才能保持对手不会出现空位出手的机会。

比赛记录：

迈阿密热火在过去6场比赛中赢下了4场，现在战绩是36胜32负。

国王在过去的4场比赛中输掉了3场，现在战绩是21胜47负。

德拉季奇场均17.2分，4.9个助攻。

兰多夫现在场均14.8分。

德怀恩·韦德和白边都将缺席本场比赛。

效率 (排名):