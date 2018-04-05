迈阿密热火与纽约尼克斯的比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战纽约尼克斯。迈阿密热火在3月21日与尼克斯的比赛中以119-98战胜对手。本场比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛的最新消息。

1: 迈阿密热火已经在第一场与老鹰的交手中锁定了季后赛席位，那么第二天的客场再战老鹰热火的目标是什么呢？

在缺席了德拉季奇，詹姆斯·约翰逊，德怀恩·韦德后，亚特兰大老鹰在周三晚上的比赛似乎是像一场季前赛－特别是你看到热火的防守后你会发现这就是11月份常规赛刚开始后的打法。很幸运的是，亚特兰大老鹰在这场比赛中没有改变任何阵容，他们使用的战术也还是区域联防。这样的战术在迈阿密主场确实起到了一定的效果，但是本场比赛热火很好的面对对手联防时打出快速传球，空位果断3分球，这也成功的瓦解了对面的防守。可能这个赛季你不会再看到区域防守了，但是在季后赛的时候如果碰上了像波士顿这样有区域防守传统的队伍，我们会有机会看到热火会如何应对的。

同时在周三比赛后，迈阿密热火已经确定他们在战绩与奇才相同时有排位优势，他们已经取得了分区11胜5负，而奇才最多能达到10胜6负。

2: 迈阿密热火能从与尼克斯的比赛收获到什么呢？

我们现在还不能确认迈阿密热火将会如何安排那些在恢复健康的球员，但是只要热火像面对老鹰那样取得了大比分的领先，主教练斯波就有机会去临时安排场上的变动，这并不代表阿德巴约和麦克格鲁德将会进入季后赛轮换阵容，这些上场时间有助于他们保持状态稳定，因为即使主教练斯波在第一场季后赛中不会派你上场，但是主教练斯波总会为下一场比赛提前做准备。

“我没有说轻视别的球员的意思，但是很明显德拉季奇和韦德将会是这支球队的领袖，因此（替补球员）能够有机会去投更多的球，保持场上的侵略性都将会有很大的益处。”

3: 常规赛前的最后一周对热火有什么影响？

迈阿密热火将在结束与尼克斯的比赛后主场迎战雷霆和猛龙。尼克斯现在已经在乐透区，但是雷霆却仍然为季后赛的门票努力奋斗，或者是为了季后赛的排位，他们现在还有机会在季后赛首轮取得主场优势。然而猛龙现在基本坐牢了东部头名的位置，因此很可能会看到在常规赛最后一场他们将会让主力们休战，迎接季后赛。

迈阿密热火现在该做的也是应该专注于那些他们可以控制的东西。例如如何更加熟练的执行战术，减少场上失误以及非常重要的一点：保持球员健康。如果热火能够在季后赛来临前做好这3点，那应该没有问题的。

比赛记录：

迈阿密热火在过去的5场比赛中赢下了4场，现在战绩时43胜36负。

尼克斯在过去7场比赛中输掉了6场，现在战绩时27胜51负。

迈阿密热火已经有5名球员本赛季投进了100个3分球，这也是球队历史最高的记录。

康尼·李场均1.1个抢断排名尼克斯第一。

效率 (排名):