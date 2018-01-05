迈阿密热火与纽约尼克斯比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战纽约尼克斯队。现在获得你得球票! 迈阿密热火在11月29日与纽约尼克斯的比赛中以115-86战胜对手。本场比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播，你可以收听790电台的比赛实况直播。

1: 迈阿密热火是如何在上一场比赛中战胜底特律活塞的？

Couper Moorhead: 迈阿密热火有几场比赛似乎他们投进了全部的3分球。他们的3分球命中率与马刺一样位于联盟第五的位置，投进至少一半的3分球－但是周三晚上的比赛似乎他们进攻远超之前比赛的进攻水平。

活塞缺少了雷吉和庄神这是一个原因，范甘迪的球队似乎相比别的球队更加注重于对控球手的压力，但是在缺少了他们的几名大将后，他们的这种防守压力似乎达不到以前的水准。每一个对手都会在比赛中给球队造成不一样的挑战，但是如果你在比赛中得到了29次助攻，那么你的进攻方式如何都是非常积极的方向。

虽然说底特律活塞在比赛中投篮似乎也不错，但是这确实是他们本赛季投篮质量最低的一场比赛。

Joe Beguiristain: 我非常喜欢周三迈阿密热火的传接球配合。同时我们不得不谈到凯利·奥利尼克，他在比赛中从首发上场到在场上最后一刻，他都能够发挥极佳的水准，他得到了热火最高的25分，13个篮板，同时在防守端他干扰对手15次投篮，截断对手3次传球，造成一次进攻犯规。德拉季奇的进攻节奏帮助他在比赛中获得了13次助攻，同时理查德森在比赛中投进了5记3分球，同时还能够拥有4名不同的球员从3分线外得分。简单的来说，他们出色的完成了球在场上的移动，他们精准的传球根本没有浪费任何跑位。

2: 迈阿密热火从上一场输给纽约尼克斯的比赛中得到了什么经验？

Couper: 在波少出场仅2分钟就受伤下场后，热火输掉了接近30分，这是非常让人失望的。这是一场比赛最好是短期记忆可以很快忘记的，特别是哈桑怀特塞德缺阵，同时他们是在背靠背面对克利夫兰骑士和纽约比赛的第二场。

当然这也并不能为热火的糟糕表现找借口，值得一提的就是坎特在比赛中9次出手得到了22分。坎特在比赛中是一个统治级的进攻球员，他不仅有着出色的进攻篮板能力，同时他有着扭转局面的能力，热火可以在篮筐附近更好的阻止他。

值得一提的是哈达威本场比赛可能会缺席。

Joe: 本场比赛白边回归后，同时他们现在也正处于极佳状态（热火在过去10场比赛中赢下了7场），这一切都似乎看起来不一样了。

3: 波少似乎本场比赛可以回归，他的出场能对本场比赛有什么改变？

Couper: 即使他在过去的8场比赛中仅仅只有36%的命中率，从他伤病回归后，波少毫无疑问是联盟中最独一无二的球员，同时也是那种可以率领球队打出反攻的球员。当波少和肯特预计在本场首发出场下，热火很可能会排出奥利尼克和白边的首发阵容，我们可以期待白边在内线防守好肯特，同时奥利尼克在外线给波少造成麻烦。这不仅仅是防守好他们的低位单打和定点外线出手，尼克斯会在比赛中做很多的无球跑动，奥利尼克需要热火的后防线能够抢断对手的喂球。

Joe: 波少之所以被称为独角兽是有原因的，虽然这名年仅22岁的球员仅仅在中距离228投90中（39.5%的命中率）。但是他是一个太出色的射手，防守球员不得不时刻谨慎。

同时我们可以期待詹姆斯约翰逊对位波辛尔吉斯虽然他可能在体型上比波少小了一些，但是他作为热火最强的防守力量，应该能够给波少造成巨大麻烦。

比赛记录：

迈阿密热火过去10场比赛赢下了7场，现在战绩20胜17负。

尼克斯在过去的7场比赛中赢下了6场，他们本赛季18胜20负。

德拉季奇场均16.7分，4.7个助攻。

波少场23.8分，2.2个盖帽。

效率 (排名):