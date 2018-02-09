迈阿密热火与密尔沃基雄鹿比赛前瞻

Photo Credit: Joe Murphy
by Shuaihu Zhong
Posted: Feb 09, 2018

迈阿密热火将在周五晚上主场迎战密尔沃基雄鹿。你可以从这里购买球票! 迈阿密热火在1月17日以106-101战胜雄鹿。比赛将于晚上8点开始。福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你可以从790电台了解比赛最新消息。

1: 韦德回归！这对迈阿密热火来说意味着什么？

Couper: 这名球队历史上最佳的球员重新回归！在经过了周四交易截止日的疯狂后，迈阿密热火获得了一名的后卫，克利夫兰骑士同意将韦德交易到迈阿密热火。这绝对是球队的一个巨大的补强，韦德作为一个具有极大球迷影响力的球员，他的回归也有着特殊的意义。数以万计的球迷是伴随着韦德名字长大的，每一名热火的球迷在听到了韦德回归并在周五晚上出场时都会感到一丝特殊的感受。并不是所有的传奇巨星都有机会在职业生涯末期可以回到他们生涯开始的地方的。从篮球角度上，有时你在面对如此多的球迷你会想要有另外的选择，周五晚上的比赛可能就是这样。

Joe: 是的，韦德郡又回来了。

韦德在热火经历了13个赛季，整个南佛罗里达的球迷们都见证了这个从马切利大学毕业的年轻球员成为一代巨星。从3个总冠军奖杯，1次总决赛最有价值球员，到1届得分王，无数全明星入选，韦德的成就实在太多了。

即使热火在韦德前有着许多的传奇巨星，哈达威，莫宁，莱斯，但是这名36岁的球员是真正率领热火拿下总冠军的球员。

韦德在新秀赛季就率领热火一路突进季后赛第二轮，之后在大鲨鱼到来后率领热火一举拿下了2006年的NBA总冠军。在经过了2008-09赛季的全面表现后，韦德在3巨头时期继续扮演了重要角色，热火也因此新增了两面总冠军的旗帜。

简单的说，看到韦德再次穿上热火的球衣的感觉实在太美妙了。

2: 你认为韦德将会如何融入周五的比赛呢？

我们不会惊讶于看到韦德出现在首发位置上，特别是热火在缺少了维特斯后，他们的首发已经进行了多次的调整。本赛季韦德作为替补球衣出现在克利夫兰骑士队中，这是一个很让人惊讶的决定，但是本场比赛面对雄鹿的大个子阵容，我们可能看到不一样的阵容，但是我们希望他是首发出场。

两年前，韦德与德拉季奇，哈桑怀特塞德一起战斗100次进攻能得到了104.2分。同时他们让对手仅仅只有101.4的得分数。这也意味着球队的进攻和防守都会有着很大的提升。我们现在还不确定热火在同时拥有理查德森，韦德，德拉季奇，白边时的表现。因为理查德森在那个时候基本是替补出场，但是我们不需要太担心热火的阵容。

热火现在最为受益的就是韦德的进攻组织能力。是的他是那种可以自己创造得分机会的球员，热火在最近的很多的比赛中都是在关键时刻惜败，但是韦德有能力突破到油漆区并且为队友找到机会。不论是空接还是外线投篮，白边和阿德巴约都会非常兴奋吧。但是我们可以预测到他和德拉季奇同时在场的时间不会太多，因为他们都是球队组织进攻的球员。

球队更新: 在周五的球队投篮训练后，主教练斯波确认他将不会首发。

3: 在之前热火与雄鹿的比赛中，新的热火将会有什么不一样的改变?

: 迈阿密热火已经在过去的两次交手取得胜利，这与他们的防守有很大的关系。热火在1月14日与雄鹿的比赛中控制对手投篮命中率仅仅只有31.6%。在三天后的再次交手，热火让对手再次仅仅只有43.4%的投篮命中率。白边在这两次比赛中都是怪兽级别的表现。他在关键时刻面对字母哥的封盖直接浇灭了对手了反扑火焰。

周五晚上帕克本有可能复出，但是雄鹿决定让他继续休息。另外有一个需要热火特别关注的就是他们的后卫布莱索，在过去的4场比赛中，他场均15分，投篮命中率57.5%。他是那种一点就燃的球员。

我们期望韦德能够给雄鹿带来不小的压力，这也会使得队友变得更加的轻松，另外巴比特的回归也会是非常关键的。巴比特在上赛季得到了87个3分球，3分球命中率41.1%，我们会看到他是否会再次打出这个数据。

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比赛记录:

  • 迈阿密热火现在29胜26负。
  • 雄鹿现在30胜23负。 
  • 热火通过交易得到了韦德和巴比特。
  • 字母哥场均27.9分，10.4个篮板，4.7个助攻。

 

效率 (排名):

  • 热火进攻: 103.1 (24)
  • 热火防守: 104.5 (8)
  • 雄鹿进攻: 107.4 (9)
  • 雄鹿防守: 106.0 (16)
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2018年1月27日，德拉季奇在赛后接受采访时表示，今晚的末节是竞争非常激烈的，双方队伍都很努力。被问及是什么导致了最近两场比赛的首节打的都不理想，他表示有防守方面的，也有空位投篮失误方面的。
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