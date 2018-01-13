迈阿密热火与密尔沃基雄鹿比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上主场迎战密尔沃基雄鹿。迈阿密热火在2月8日与雄鹿的比赛中以106-88战胜对手。本场比赛将于晚上1点开始，福克斯体育将从中午12:30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 你觉得热火取得一系列连胜的主要原因是什么呢？

这并不是一件事可以造成的。不仅仅是在每场比赛中打出高命中率，德拉季奇发挥出色，或者是他们的防守。迈阿密热火只是在面对他们的对手时能够找到对手的弱点，同时热火有足够的健康球员可以出现在球场上。一旦比赛变得接近了，或者是到了最后的时刻，主教练斯波将会换上热火的射手组合，他们将在最大程度上给予热火的体系支持，德拉季奇首当其冲突破内线找到空位出手队友并组织进攻。

虽然球队一直遭受伤病困扰，但是他们依然有着一整队全面的，灵活轮转球员。热火并不会有哪个球员会在比赛中出现极为大量的控球机会，所以当一个球员的命中不高或者是有人受伤，他们依旧可以保持着高速的运转。这也使得这支热火队显得如此的独一无二。

同时他们明显找到了如何在最后时刻锁定胜局的方法。当詹姆斯约翰逊在面对猛龙时缺席了整个下半场，或者是整场面对步行者，热火迅速的适应并且使用阿德巴约和白边的前场组合，阿德巴约在两场比赛中都表现的异常积极，在攻防两端都表现出了极为全面的水平，白边在最后时刻的进攻也帮助热火最终锁定胜局。当然我们这么能忘记艾灵顿和理查德森最后时刻绝杀上篮呢？这都是主教练斯波的完美战术体现。

我们很高兴看到这支迈阿密热火的逐渐成长，并且从之前的失败中学习经验，上赛季热火在绝大多数的关键时刻无法锁定胜局，即使在13连胜中有所改变，但是很明显他们在错失了上赛季的季后赛中明显找出了一些解决方法，所以2017-18赛季的上半赛季是非常精彩的。

2: 布索尔的到来为密尔沃基雄鹿的进攻带来了哪些改变？

字母哥的巨大进步值得是他们的进攻在进10年内首次达到了联盟前10，同时布索尔在比赛中占有26.5%的控球率，他很明显对于他们球队的进攻有一定的影响。

字母哥的进攻对于雄鹿来说是非常独一无二的，他们总是能够有传统的控球后卫，同时去年的最佳新秀波格丹或者是德拉文多瓦都是那种可以互补的进攻球员。在增加了布索尔这个进攻点配合字母哥，他们都可以突入尤其去并且为别的球员创造出进攻机会。密尔沃基雄鹿可能并不是一支喜欢拉开空间的球队，但是他们的有球员能够在比赛中在高干扰区得分的能力。

字母哥和布索尔的挡拆也逐渐发展成雄鹿的另外一种进攻方式，同时布索尔的个人得分能力也是非常出色的，他的突破投篮命中率达到48.5%，同时外线3分球38%。

非常关键的一点就是布索尔是一个可以将对手任何失误转化成快攻得分的球员。因此热火必须在周日的比赛中非常小心。

3: 对于热火来说周日比赛最大的挑战是什么？

在当前联盟中球员的挡拆防守会变得更加的保守，大个子球员会退防到油漆区内去鼓励对手的中距离投篮。然而雄鹿是一个非常不一样的球队，他们在做的就是热火在十年前使用的类似打法，但是这可能并没有非常好的效果，他们现在的防守排名倒数第10，这是一种当它运作时会发挥出奇效的战术。如果你的防守压力和球员的长度可以影响到对手的传球，那么剧情就会发生改变。

因此热火需要极为小心他们的球的传递，特别是他们在准备一些极具挑战性的内线传中球时，小心和耐心是克制对手的方法。

比赛记录：

热火在过去17场比赛中赢下了13场，他们取得了6连胜，同时总战绩24胜17负。

雄鹿在过去的3场比赛中赢下了2场，现在的战绩是22胜19负。

德拉季奇在过去6连胜中场均21.3分，7.7个助攻，5.5个篮板。

字母哥场均28.5分，9.9个篮板，4.6个助攻。

效率 (排名):