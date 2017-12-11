迈阿密热火与孟菲斯灰熊的比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上面对孟菲斯灰熊队。热火在11月26日与灰熊的比赛中以107：110不敌对手。本场比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你也可以收听790电台了解比赛的最新消息。

1: 布鲁克林篮网的比赛中有没有什么让你印象深刻的？

除了热火取得了胜利以外，没有特别让我印象深刻的。布鲁克林篮网他们因为伤病和赛季中的交易—球员离队并且新获得的球员还没有归队，这是一只热火应该战胜的队伍。获得胜利是最重要的，他们并不需要有别的什么意义。如果你的球队是一支以进入季后赛为目标的球队，那么这也意为着你会准备好有超过一般的球队会在战绩上不如你。一点非常重要的是，热火上赛季下半程基本战胜了全部他们需要战胜的对手，他们主要是利用了高效率的防守和空位的3分球出手。跳投并不会一直命中，热火在墨西哥城的比赛中3分球命中率并不会特别高-但是他们投进了很多他们平时都不会去选择的3分球，只要你在比赛中一直保持着很强的防守质量，同时降低对面的进攻效率，你就应该能够在这个联盟里占有一席之地。

2: 这一支孟菲斯灰熊与去年的那支球队有什么不一样的呢？

这是一支彻底从以前的老灰熊中走出来的队伍，虽然说他们还在尝试去保持他们自己的特性。兰多夫和萨克拉门托国王签约，同时他们留下来前四核心的康利和加索尔。主教练费兹德勒（在最近被开除）他已经将球队从低位单打型球队转化为现代3分进攻为主的篮球，即使是加索尔在最近的比赛中也投进了不少的3分球。他们整个赛季里是有着全联盟最顶尖投篮质量的球队。但是就像热火一样，很多的这些高质量的投篮并不能转化为得分。

同样在菲兹达拉的指教下，灰熊也成为一只防守球队，他们的防守现在排名全联盟第16，同时他们的进攻节奏也是全联盟最低。虽然灰熊现在的战绩是8胜18负，但是因为康利从11月中就已经因为伤病缺席了比赛，不像很多的精英的球队会有很深的板凳，当他们失去了最佳的球员之后他们开始陷入麻烦。

同时我们不得不提到艾文斯的状态回升，他给灰熊的板凳带来了活力，他现在场均18分，投篮命中率达到了58.5%，同时是球队使用率最高的球员。同时他的跳投效率达到了63.4%，这是他职业生涯最佳的水平。

3: 热火应该如何去回击马克—加索尔呢？

一个很重要的问题就是热火需要很注意马克加索尔的得分还是他的进攻组织能力。如果是得分能力，那么很明显他们将会让奥利尼克，阿德巴约或者是詹姆斯约翰逊全方位盯防他，不论是在挡拆后还是干扰他的投篮。但是如果是他的助攻能力，那么全队的球员都必须要时刻提防他的传球，如果不是这两者的话，那么热火就很需要小心灰熊在康利受伤后，更加注重无球的跑动，同时加索尔是他们的进攻核心。我们必须要防守他们切入传球，如果他们这些计策都不能实现，那么灰熊将会更加依赖于加索尔的个人能力发挥。

阿德巴约有着足够的长度和身体对抗能力去防守加索尔，同时奥利尼克也很有可能再次出现在首发，他在之前与阿尔德里奇的比赛中很好的防守了对手，面对加索尔应该不会有很大的问题。

比赛记录：

迈阿密热火现在12胜13负，灰熊是8胜18负。

泰勒约翰逊现在场均16.6分，过去5场比赛达到了60.8%的命中率。

加索尔场均19分，8.7个篮板，4.3个助攻和1.5个抢断。

效率（排名）：