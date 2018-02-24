迈阿密热火与孟菲斯灰熊比赛前瞻

1: 迈阿密热火与新奥尔良鹈鹕的加时赛比赛中是如何输掉这场比赛的？

Couper Moorhead: 安东尼戴维斯的表现真是难以置信。没有人会在输球的时候感觉到高兴，本赛季热火最后时刻比分接近的比赛场数位列全联盟第一，但是安东尼得到了45分，17个篮板，5个抢断，5个盖帽。你知道上一个球员能够得到这样的数据吗？事实上并没有这样的球员。

Joe Beguiristain: 斯波在比赛后说的，他相信热火能够在最后比分接近的情况下可以取胜。即使迈阿密热已经在过去的17场比赛比分只有单位数的分差（这也是球队最多记录），安东尼·戴维斯最后时刻的表现实在是太出色了。

同时德拉季奇，白边，詹姆斯约翰逊在加时都表现出他们的勇猛表现。特别是韦德和詹姆斯约翰逊在比赛最后时刻将比分反超，我们能够看到他们的努力。



2: 尽管这场比赛是在两个月前，这场比赛中有没有什么亮点让你印象深刻的？

迈阿密热火在这场比赛中的投篮命中率非常惊人，他在比赛中3分球27投14中，这场比赛可能是热火本赛季最具有统治力的比赛。不论比赛最终的结果如何，迈阿密热火的进攻都是非常平衡，他们有着7名球员得分上双，24个助攻，同时更为重要的是他们的有效投篮命中是55.8%。首发上热火击败了灰熊，同时在面对他们的替补，热火的替补一样也击败了他们。虽然本场比赛是热火和灰熊背靠背的第二场，但是孟菲斯灰熊本赛季在缺少了康利后一直表现不佳，热火期望能够主场拿下这场胜利。

3: 迈阿密热火将如何防守马克加索尔？



马克加索尔是一个非常有天赋的球员，迈阿密热火上一次比赛中非常出色的防守了加索尔。迈阿密热火在1对1防守加索尔的时候表现的非常出色，他们迫使加索尔陷入个人单打的泥谭中，这也使得他无法发挥出组织进攻的能力。同时加索尔也出现了职业生涯首次投篮命中率低于45%，他仅仅14投5中，埃文斯也是仅仅17投5中。这并不是说你希望让加索尔在场上任何地方轻松拿球，球员需要继续防守好对手的传球，但是关键的一点就是一定要相信队友的防守。

阿德巴约在上场与灰熊的比赛中表现非常抢眼，加索尔也不得不在阿德巴约的防守下完成一些高难度的投篮。热火在本场埃文斯缺阵的比赛中另外需要注意的就是他们的安德鲁·哈里森。这名23岁的球员场均14.1分，4个助攻和48.6％的投篮命中率。