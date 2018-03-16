迈阿密热火与洛杉矶湖人比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战洛杉矶湖人。迈阿密热火在3月1日以113:131不敌洛杉矶湖人。本场比赛将于周五晚上10点30分开始。福克斯体育将从晚上10点开始电视直播，你也可以收听790电台了解比赛最新战况。

1: 从热火客场输给国王的比赛中，你们得到了什么信息？

很明显这场比赛中热火没有在这场比赛中表现出足够的防守，虽然国王没有一名球员可以得到了爆炸性的得分，除了兰多夫得到了20多分，他们每一个球员都能作出一定的贡献，国王整场比赛都能有很好的控制住内线进攻，这也是他们虽然在整场比赛中都一直命中不高下为何能够取得领先。热火最后能够成功将比分追上主要是因为德拉季奇最后时刻的发挥，他一个人带领热火打出了11：0的进攻波，帮助热火成功从落后16分到最后反超，可惜加时赛中最终落败。国王队的福克斯在对手干扰下的进攻达到了7投7中，有些时候一些球员的表现真得让人惊掉下巴。

是的，迈阿密热火缺少了不少重要的球员，像理查德森，哈桑和韦德，热火的防守这个时候就需要表现的更加出色来确保球队拿下这些比赛。

2: 从热火上一场与湖人的比赛中我们学习到什么经验？

洛杉矶湖人虽然现在非常年轻，但是他们现在真的开始产生化学反应了。他们现在可能还不是一支季后赛的队伍，成长的痛苦总会伴随着年轻的队伍，但是他们的火热手感帮助他们在做客热火的时候用29投16中3分球彻底摧毁了热火的防守。同时托马斯后面的一系列不讲理三分也完全是在他们之前打出大量合理进攻和空位3分后的结果。他们今年的新秀鲍尔场上的视野非常出色，他总是可以找到空位的队友，湖人今天晚上很可能没有库子马，这也使得他们今晚的变阵有些捉襟见肘，很明显卢克沃顿作为一名出色的教练，他也许可以找到一个更加出色的防守阵容。

湖人是一支很强的进攻球队，他们在上一场比赛中有6名球员得分上双，最终投篮命中率达到59.5%。热火本场比赛一定要保持警惕性，牢记几周前发生过的情形。

3: 迈阿密热火该如何去防守小托马斯？

迈阿密热火本周刚刚防守了开拓者的双枪利拉德和麦考伦，托马斯也是一名出色的得分球员，他能够在突破过人动作后迅速干拔3分球，这种在利用队友挡拆后的立刻出手3分球，这也是联盟中公认最难防守的进攻之一。本赛季托马斯从伤病中回归后一直没有找到上赛季在凯尔特人时候的稳定，但是他在与热火的比赛中打出了赛季最高的29分，11投6中的3分球，热火在托马斯手感火热的时候没有办法去阻止他进攻，同时热火不能在比赛中过度协防他，他会利用自身的速度杀入篮下，防守球员必须要努力越过对面的挡拆阻止托马斯突破，同时你也不会期望防守球员能够每一次都能够完美越过对手挡拆，这个时候就需要大个子球员很好的管理他与托马斯的位置，既让托马斯不会放松出手，同时也留下时间让队友找回防守位置。本赛季托马斯篮下得分命中率只有51.1％，所以最好的防守方法还是应该去迫使他突破而不是让他在外线出手。

托马斯很可能因为库子马的受伤出现在首发，但是如果库子马可以出场，那么托马斯应该还是继续作为替补出场，我们会在比赛中看到这一切如何发展。

比赛记录：

迈阿密热火现在36胜33负。

湖人在过去3场比赛中赢下了2场，现在的战绩是31胜37负。

德拉季奇在过去3场场均22分，56.8的投篮命中率。

鲍尔场均7.1个助攻，1.7个抢断。

韦德和白边将缺席比赛，理查德森现在被列为不确定。

效率 (排名):