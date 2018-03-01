迈阿密热火与洛杉矶湖人比赛前瞻

迈阿密热火将在周四晚上主场迎战洛杉矶湖人。迈阿密热火在1月6日与洛杉矶湖人的比赛中以127-100输给对手。本场比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将于晚上7点开始电视直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何从76人手上拿下这场胜利的？

76人在比赛中除了出现一些失误像西蒙斯在比赛中错失了空接的机会，基本表现的都不错。他们得到了空位出手机会，他们的最后一击进攻组织的非常成功，同时他们利用了球员的体型和身高所展现出的防守水平都非常精彩。在大部分的比赛中我们都感觉似乎76人掌握了比赛。

但是这就像是在韦德职业生涯里发生过的很多次经历一样，是的，他让对手绝望。韦德在最后比赛还有5分50秒出场，他在每一次进攻中都让对手疯狂的扑向他的身体，但是他的后撤步，假动作，小抛投都准确的出现在对手的防守漏洞中，稳稳命中篮球。他本场比赛最精彩的表现是他在面对对手防守后假动作传球给白边，白边在轻松控球在篮下得分。

迈阿密热火虽然在比赛中出现了一些致命的失误，例如他们在最后时刻詹姆斯约翰逊完全漏防了雷迪克让对手空位3分出手，但是伟大的球员在这个时刻能够用上天赐予的神奇天赋能够成功收拾残局并拿下不可能的胜利。

值得一提的就是迈阿密热火本赛季已经出现了43次比分接近的比赛，这是全联盟最高的，迈阿密热火应该已经从这些比赛中得到一些经验并在接下来的比赛中出现相似情景时有更好的抗压能力和随机应变能力。

这在热火本赛季最后的冲刺阶段非常关键的能力。

2: 湖人本赛季有什么样的变化，他们给你们的第一印象是什么样的？

他们非常的年轻。洛杉矶湖人有着一些非常有天赋的老将，像布鲁克·洛佩斯，卡威尔波，但是他们的最重要特色就是年轻。他们有朱丽叶·兰多夫，他的控球能力和组织进攻能力都非常出色。同时他们还有着一名非常有天赋的二年级前锋，英格拉姆。同时今年他们得到了3名新秀，鲍尔，库兹玛和哈特。这是一支年轻的球队，尽管他们虽然没有什么经验，但是在卢克沃顿的管理下他们已经达到了联盟第11的防守，对手在100次进攻下仅仅得到105.3分。

湖人本赛季战绩26胜34负，他们在过去的10场比赛中已经赢下了7场比赛，可能本赛季还不是这支年轻队伍的时间，但是很明显在沃顿的指导下他们变得更加轻松了。

卡威尔波现在场均19.7分，9个篮板，1.7个抢断，投篮命中率52.4%，同时兰多夫在上一场面对独行侠的比赛中打出了一场让人印象深刻的比赛。他在比赛中得到了3双。

湖人不容小视。

3: 周四晚上的比赛对于热火来说哪些位置是我们的优势呢？

就像上两场的对手一样，湖人的场均失误次数达到了联盟倒数第5，费城76人的最后时刻失误也直接导致他们最终的输球，迈阿密热火可以很好的利用对手的失误打出快速进攻得分。如果迈阿密热火能够在这场比赛中打出面对76人或者是雄鹿的那种快速反击，热火能够在比赛中一定程度上激活他们的进攻，同时他们的突破分球也是非常具有杀伤力的，如何将自己的这些有点发挥出来也是球员们需要考虑的问题。湖人在本赛季的半场进攻效率仅仅排名全联盟第28。在比赛中增加半场进攻，减慢比赛节奏，控制失误，热火应该能够在比赛中取得一定的优势。

伤病情报：艾灵顿和泰勒约翰逊将缺席本场比赛。

比赛记录：

迈阿密热火已经取得了2连胜，他们的战绩是32胜29负。

湖人现在取得了3连胜，现在他们的战绩是26胜34负。

德拉季奇场均17.5分，4.9个助攻。

英格拉姆场均16.2分。

这将是热火3月份10个主场比赛的第一场。

效率 (排名):