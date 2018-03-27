迈阿密热火与克利夫兰骑士比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上主场迎战克利夫兰骑士。迈阿密热火在1月31日与骑士的比赛中以89-91不敌对手。本场比赛将于晚上8点开始，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 从热火在加时中不敌步行者的比赛中我们可以得出什么经验？

这是一场很精彩的比赛，两队表现的都很出色，可惜迈阿密热火在最后时刻因为几个投篮遗憾落败。这场比赛也是迈阿密热火本赛季第50场在比赛最后5分钟时比分相差只有5分的比赛。这是典型的几个关键投篮决定最终结果的比赛。

迈阿密热火在比赛最后时刻使用了他们常规的阵容来防守攻击能力和控球能力出色的奥拉迪波，特别是白边因为伤病缺席了一系列比赛后，热火球员会努力的帮助队友防守外线射手，锁死对手的传球路线。热火的这套防守模式对于联盟很多的球队都非常的有效，在比赛第四节末端这也帮助热火一度取得领先并迫使奥拉迪波在比赛中在高强度防守下强行投篮。步行者在加时赛中改变了进攻策略，他们通过中锋特纳在外线吸引热火的防守球员，他并没有选择投篮而是大规模的传球，特别是那个跨越半场给考林斯的传球，同时他们做得非常好的是在比赛中杨为考林斯的单挡也给他足够舒服的出手空间。这也帮助步行者在比赛中拉开了两队的比分。

这并不是说热火在哪里出现了问题，他们的防守策略总的来说是非常正确，执行的也不错，但是在这场具有季后赛气氛的比赛中，你会看到好的球队会对你的战术进行调整。步行者在周日就做到了这一切，希望热火能够在4月来临的季后赛前做好准备。

2: 迈阿密热火在之前两次与骑士的交手中都输给了对手，这两场比赛中都证明了与骑士交手中有哪些难点呢？

这场比赛是热火与骑士3场比赛交手的最后一场，这场比赛中热火将会见到骑士的第三次变阵。在第一场比赛中骑士汤普森，托马斯因伤缺席，于是乐福出任了中锋，乐福从比赛一开始就改变了场上的局势，他外线的投射异常精准这也打乱了热火的防守策略，然后他们积极的前场篮板，以大打小的低位单打，让骑士在上半场得到了75分（热火仅仅49分）。这个时候这场比赛就基本结束了。

而在第二场比赛中，骑士以两分险胜，托马斯和汤普森都在首发阵容中，而乐福因为伤病缺席本场比赛。热火在这场比赛中很大程度上掌控了比赛的节奏，两支球队进攻都很糟糕，骑士在比赛中仅仅只有35%的投篮命中率而托马斯也是15投2中，热火这场比赛也打出了本赛季3分球命中率最低的比赛，28投3中。这是一场看起来并不是很精彩的比赛，但是骑士在最后进攻中成功命中并最终取得了胜利。

今天这场比赛骑士将会有完全不一样的阵容，乐福将会回归。虽然他并不会是以首发中锋身份出场，但是很明显他的出场会给热火外线防守带来不少麻烦，这也是克利夫兰的招牌进攻。

季后赛就在眼前，每年的这个时候都是詹姆斯开启他野兽模式的时候，很幸运的是迈阿密热火迎来了韦德回归，我们会看到韦德是如何面对他的老朋友的。这将会是一场非常精彩的比赛。

3: 骑士的全新阵容将会对本场比赛有什么样的影响？

骑士在交易截止日前得到了克拉克森和拉里·南斯以及乔治希尔和罗尼·胡德，同时他们送走了托马斯，克劳德，弗雷和香波特，当然还有韦德回到热火。作为一支目标总冠军的球队，做出如此大的阵容调整真是非常少见。

骑士现在的进攻排名联盟第3（114.5），防守排名联盟第18（109.1），这些数据相比交易之前都有了提升。南斯将会成为他们的首发中锋，同时他在场上的时候骑士有着102.4的防守效率值.虽然这还仅仅是355分钟的数据，但是这对于他们的防守意义非比寻常。

同时这个交易后让詹姆斯身边有了更多的外线射手，历史已经证明了这个模式有多么成功。这将对热火那种内线外调式的防守带来巨大的麻烦。联盟中没有人比詹姆斯有更好的视野去寻找空位的队友。本场比赛对詹姆斯约翰逊和温斯洛来说是巨大的挑战，如何去防守好詹姆斯并限制他的传球。

乔治希尔在加入了骑士后有了表现很出色，他在骑士场上时，骑士每100回合的进攻能够得到118.8分。同时他能够投进那些定点3分球，自己带球突破甚至是组织进攻。这名31岁的球员明显与詹姆斯产生了一些奇妙的化学反应，乔治应该能够帮助骑士在季后赛中走得更远。

伤病情报：阿德巴约因为脚踝扭伤将缺席本场比赛。

比赛记录：

热火现在39胜35负。

骑士现在取得了5连胜，现在的战绩是44胜29负。

迈阿密热火现在已经在美航球馆取得了主场对克利夫兰骑士13连胜。

詹姆斯场均27.5分，9.1个助攻，1.5个抢断和1个盖帽领跑骑士。

白边（左臀部受伤）将会缺席本次比赛。

效率 (排名):