迈阿密热火与金州勇士比赛前瞻

迈阿密热火将在周日晚上主场坐镇迎战金州勇士队。 热火在11月6日与金州勇士的比赛中以97-80不敌对手。本场比赛将于晚上7点开始电视直播。福克斯体育将于晚上6点30分开始电视直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。



1: 热火在与黄蜂的比赛中是如何最终重新追回比分？

在遭遇了两连败后，热火战胜黄蜂更主要是他们重新在防守上发挥出水平。热火主场坐镇迎战缺少了沃克的黄蜂让对手在100进攻中没有得到100分，但是这个数据并没有完全的表明这场比赛。热火在这场比赛很明显给予了对手持球很大的压力，紧贴对方控球手，甚至在第一节就出现了他们的全场紧逼。这也是我们不会经常从别的球队看到的。这也使得热火的后卫在第一节就早早出现了犯规的麻烦，但是这些犯规都是热火打出侵略性的一个展示。热火下一个很重要的测试就更加的有难度，这也是为什么我们一直强调热火需要重新回归他们的基本。

当然我们不能不提到理查德森，他在这场比赛中得到了职业生涯最高的27分，他同时在比赛中完成了一个非常艰难的2+1.同时你联系上维特斯的两个关键3分球，詹姆斯约翰逊的一系列单打突破，以及奥利尼克的突破传球，这可以看出热火在经历了两连败后有多么渴望胜利。

2: 从上一场与勇士的比赛中，我们了解到了什么？

那就是勇士球员有着惊人的天赋。当然有人认为他们可能是NBA历史上最强的一支队伍。迈阿密热火已经展示出他们能够使用高强度的防守去与之竞争。热火在那场比赛中最终输掉了17分，但是金州勇士只有不到40%的命中率，特别是库里和汤普森，他们两人一共34投10中，理查德森在防守他们二人中起到了关键的作用，他在出色的完成了越过挡拆防守的工作，他甚至在比赛中封盖了全联盟出手速度最快的库里的3分。

德拉季奇在周六的球队训练中提到了防守勇士是非常困难的，因为他们的挡拆配合太出色了，同时他们的进攻点众多，因此你根本无从猜到谁会去做挡拆，谁又会去投射。虽然在上一场比赛中热火最终落败，但是以理查德森为首的后卫线都在那场比赛中用防守给所有的观众留下了深刻的印象。

在这场比赛中的，专注和自律都是非常关键的。勇士现在有着全联盟最佳的正负值球队，他们的助攻百分比也是全联盟第一的69.7%，还有他们的有效命中率达到了58.5%。

虽然这都是我们预料到的金州勇士，但是这些数据依然很让人吃惊。

3: 周日比赛对于斑来说最大的挑战是什么？

这与金州勇士会使用谁出场有很大关系，因为在周五晚上勇士有很多的球队都被列为休息，其中包括了一哥。周日晚上的比赛是他们背靠背比赛的第一场，科尔也曾经说过他们可能会在比赛中让一些球员休息。当然我们现在还不知道是那些球员休息，但是勇士的中锋一直都不缺。因此阿德巴约在比赛中必须要对抗强壮的帕楚利亚或者是大卫·韦斯特，或者是超强运动能力的麦基或者是乔丹·贝勒。

但是真正最大的挑战是他需要能够在比赛中站出来，干扰那些射手，如果一个后卫利用了挡拆进行突破，他需要随时补防并且保护好油漆区，勇士我们都了解到，他们会在大个子紧逼时传球给切入的己方大个子球员，或者是当有出售空间时直接出手，但是这都是一年级大个子在比赛中必须经历的。

虽然如此，但是我很期待这名20岁的新秀是如何防守格林的——勇士可能会排出死亡五小的阵容。格林本赛季没有太多的打小个子，但是看到这两名全面的大个子的对抗也是非常有意思的。

比赛记录:

迈阿密热火主场面对勇士现在是16胜12负。

金州勇士现在过去的5场比赛中赢下了4场，本赛季现在是17胜6负。

理查德森在过去的3场比赛中场均18.3分，1.7个抢断，以及59.5%的投篮命中率。

库里场均26分。

效率 (排名):