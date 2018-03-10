迈阿密热火与华盛顿奇才比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战华盛顿奇才。迈阿密热火在3月6日与华盛顿奇才的比赛中以117-113惜败对手。本场比赛将于美国东部时间晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播，你也可以收听790电台了解比赛最新情况。

1: 在经历了一系列的比分接近的比赛后，迈阿密热火从与76人的比赛中将比分拉开的？

迈阿密热火的防守在整场比赛执行的都非常不错，除了在开头西蒙斯给他们制造了一些麻烦外，他们在第四节更是打出了35-25的进攻高潮，迈阿密热火在这段比分接近的时刻球员们都能够展出了投进那些关键得分，他们在这段时间3分球6投5中，投进这些3分球的包括了艾灵顿，温斯洛。同时在76人的进攻回合中，他们不是出现失误，制造犯规就是一些空位出手机会不进，阿德巴约在防守恩比德时表现出色，恩比德在这段时间仅仅7投1中。同时他们整支球队在这段时间的执行能力都并不出色，仅仅9投2中，热火也在这段时间打出了24-11的进攻波一举将比分拉开。这场比赛对于热火来说是一种在比分接近时的一个考验，他们在本赛季已经经历了太多的末段时间比分接近的比赛了。

2: 迈阿密热火在上一场与奇才的比赛中以4分惜败，他们在本场比赛中有什么可以提高的呢？

那一场比赛中，两支球队中奇才以体力充沛的进入这场比赛，但是热火是在主场与活塞大战后背靠背挑战奇才的第二场。今晚将会是华盛顿奇才的客场背靠背第二场。在那场比赛中，热火在第一节一度落后对手18分，但是他们在后来的比赛中成功将比分缩小，但是很明显奇才在这场比赛中的命中率很高，他们3分球24投14中，热火虽然在比赛中有过反超的机会，但是最终还是饮恨。本场比赛热火如果继续使用和76人相同的阵容，那么这套阵容和上一场与奇才的比赛阵容有些不一样，只要热火在本场比赛中在开头不要再挖下这么大的坑，他们应该没有太大的麻烦。

3: 迈阿密热火在防守布兰德·比尔时需要有什么注意的吗？

在上一场比赛中，比尔除了在比赛开头投进了一些空位3分球外，热火在接下来的比赛中对他的防守都表现的不错，他在这场比赛中还是在16次出手中得到了30分。理查德森和其他的防守球员都需要时刻注意好他的位置，同时他们也需要保持场上给奇才防守压力让他们在忙中出错，在上场比赛中他们出现了18次失误。

比尔现在已经成长成为联盟顶级的得分手，理查德森和温斯洛在这场比赛中拼尽全力让这名全明星出手艰难，但是他依旧在防守球员干扰面前6投4中，这也是他们队的最佳。

所以这也是我们前面提到的，如果热火能够在比赛中从一开头保持谨慎小心，不让奇才很快找到节奏，那么接下来的任务就会容易很多。

比赛记录：

迈阿密热火现在赢下了过去7场比赛中的5场，现在他们的战绩是35胜31负。

华盛顿奇才现在取得了2连胜，他们现在是38胜28负。

白边现在场均11.8分，1.7个盖帽。

比尔现在场均23.4分。

效率 (排名):