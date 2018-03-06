迈阿密热火与华盛顿奇才比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上客场挑战华盛顿奇才。迈阿密热火在11月17日华盛顿奇才的比赛中以91:88战胜对手。本场比赛将于晚上7点开始，福克斯体育从晚上6点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何从菲尼克斯太阳身上取得大胜的？

虽然每一支球队都需要去拿下那些意义不大的比赛，周一晚上的比赛很明显没有太多的意义，但是热火的3分球和进攻在面对太阳的防守时可以说是为所欲为，白边在太阳的油漆区内可以轻松的拿球并得分。在另外的战场上，密尔沃基雄鹿的输球帮助迈阿密热火的排名上升到第7位。这样的比赛可能大家很快就会遗忘，但是最终球队的战绩都是由这些比赛一场场累积下来的。

温斯洛在本场比赛中再次发挥耀眼，他除了在替补席上帮助热火组织球队进攻，同时在防守德文·布克时表现的异常积极，这也使得这名明星后卫在进攻中出现了不少的麻烦。温斯洛在本场比赛中贡献了5次抢断。

另外一个要提的就是麦克格鲁德，他在比赛第三节的多次快速反应下的得分也很大程度回击了布克在这段时间的进攻。麦克格鲁德从回归后就一直帮助球队打发变得更加流畅，希望在接下来的比赛中麦克格鲁德能够继续发挥出色。

2: 我们从赛季初期面对华盛顿奇才的两场比赛中得到什么经验？

首先我们可以了解到华盛顿奇才和迈阿密热火的配置非常相似。就像迈阿密热火一样，永远不要小看了华盛顿奇才的潜力，他们有非常多球员可以在比赛中一己之力可以击败你。不论是布兰德·比尔，沃尔（他将缺席本次比赛）还是波特，华盛顿奇才可以从快速节奏中迅速得分。

热火在11月17日与华盛顿奇才的比赛中上半场一度取得了25分领先，奇才在上半场仅仅得到了29分，但是他们在下半场打出爆炸性进攻一度将比分缩进至3分。白边和詹姆斯约翰逊在第四节成功作出了回应，最终成功捍卫了比赛饿的胜利。

整个赛季，迈阿密热火展现出非常出色的心理素质，不论是在逆境中追分还是在领先时顶住对手反扑的压力。这在季后赛中都是非常关键的。

3: 华盛顿奇才在缺少了沃尔后，他们现在有了什么样的变化？

从1月27日后，华盛顿奇才现在的战绩是10胜6负，进攻效率全联盟第11（100次进攻下达到了109.4的进攻效率），防守效率全联盟第13（每100次防守效率达到了106.8），同时他们在过去的16场比赛中拥有着全联盟最高的助攻率（70.3%）。你不会说当一支球队在缺少了最强的球员后变得更加好，但是很明显一个改变球队进攻和防守的功臣就是托马斯，斯托兰斯基。托马斯现在场均10.9分，5.7次助攻，投篮命中率58.4%，虽然他的进攻速度跟沃尔相比慢了许多，但是他的进攻风格和沃尔非常相似，同时他还有着出色的身体素质和体型优势，它能够在贝尔或者是莫里斯控球时成功的拉开空间。

具体点谈沃尔的缺阵的影响，沃尔有着很强的一对一威胁，特别是在半场进攻中沃尔的运球和突破都能够为队友创造出足够的投篮空间，面对他的突破热火需要更多的堆积球员在油漆区，而随着沃尔的缺阵，热火需要作出一定的改变，他们不用在单方面的将球员堆积在内线来减少对方突破，热火更多的是那些直接的面对面防守。

比赛记录：

迈阿密热火在过去的5场比赛中赢下了4场，现在的战绩是34胜30负。

华盛顿奇才现在陷入3连败，他们的战绩是36胜28负。

迈阿密热火现在排名东部第七，他们现在落后华盛顿奇才两场。

比尔场均23.4分。

效率 (排名):