迈阿密热火与费城76人季后赛G2比赛前瞻

迈阿密热火将在周一晚上于富国银行球馆与76人展开季后赛第二场的较量。76人在系列赛中取得了1:0的领先。本场比赛将于晚上8点开始。福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你可以通过790电台了解比赛最新消息。

1: 在上一场比赛的下半场，76人是如何改变策略最终击败热火的呢？

76人的主教练布朗在下半场做出了一些调整－这些调整可能是一些教练会在一两场比赛后才会作出的调整－他首先排出了替补球员伊利亚索瓦代替约翰逊首先出场，这也使得76人前场伊利亚索瓦和萨里奇产生了奇妙的化学反应，同时他们有着4名射手围着西蒙斯。西蒙斯有着出色的视野，找到空位队友并完成传球对他来说并不是难事。这些外线的投篮也迫使热火的内线球员不得不被拉出到外线防守，热火的内线就出现了一些空缺，同时76人主教练布朗在赛后说到，约翰逊对奥利尼克的防守起到了奇效。费城76人在比赛中还是需要通过进球来赢下最后的比赛，在这个阵容下得到了他们期望的出手机会。热火现在的挑战就是如何取防守他们的这些挡拆，并让对手不会轻易得到出手机会。

同时76人的防守也是值得称赞的，特别是考灵顿。他充分的利用了自身的臂展，在拦截热火传球和防守热火进攻球员时表现的费城抢眼。热火在这种情况下还是找到了一些空位出手的机会。76人防守被拉开后热火逐渐出现了内线得分的机会，可惜所剩时间不够。热火在周六晚上的一个闪亮点就是奥利尼克，他在比赛中13投9中得到了26分，同时他的存在帮助热火在上半场取得了领先。热火的替补席在第一场比赛中明显比主力发挥更出色，希望他们能够在第二场比赛中打出他们的水平。

2: 迈阿密热火该如何取提升他们的防守呢？

迈阿密热火第一场的防守效率仅仅只有127.8，这并不是一个让人满意的数字，这也使得热火在下半场出现了滚雪球的效果，最终输掉了比赛。泰勒约翰逊在赛后说到，虽然他们在限制对手的全场进攻时表现的不错，但是76人仍然出色的利用了那些挡拆完成快速得分。一旦他们的3分球开始命中，他们重现会增加内线得分的数量。这并不是热火在之前的比赛中没有见到过的战术，但是76人本场的进攻实在是太出色了，很难有球队可以面对这样的进攻。任何的一点细小的失误，他们都能够转化为得分，每一次进攻他们都能够找到进攻的目的，这很明显是这只球队所具备的，但是热火不会让轻易拿下比赛的。本场比赛的关键就是防守好对面的3分球，上一场比赛他们28投18中的3分球最终彻底杀死比赛，增快防守转换速度，积极的干扰对手投篮他们会取得成功的。76人在干扰下的3分球命中率38.8%（49投19中），无干扰时3分球命中能够达到56.5%（46投26中）。

3: 哪一个位置的对位是对热火最有威胁的？

我们之前已经提到了76人的体型，特别是在外线的体型，他们有考灵顿防守德拉季奇，西蒙斯防守理查德森，他们的防守下热火两名球员21投仅5中，热火不会期望有单打的机会，他们需要通过精准的传球和完美的执行来拿下这场比赛。76人可以在比赛中随时进行转换，热火有着可以迫使对手多人的换防，他们也能通过这些换防间的空隙取得进球。温斯洛和詹姆斯约翰逊在防守西蒙斯时表现的不错，尽管西蒙斯打得非常不错，但是迫使他远离篮筐的工作还是完成的非常不错的。22岁的温斯洛让他防守的球员（西蒙斯，萨里奇，福尔斯和伊利亚索瓦）的投篮命中率只有16投6中，篮下10投3中。

温斯洛会是热火接下来非常重要的一部分。

比赛记录: