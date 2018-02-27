迈阿密热火与费城76人的比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上主场迎战费城76人。你可以从这里购买球票! 迈阿密热火在2月14日与76人的比赛中以102-104惜败对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播，你可以从听790电台了解比赛的最新消息。

1: 周二晚上的比赛对于季后赛有什么意义？

Couper Moorhead: 迈阿密热火现在排名东部第8，他们领先东部第九的底特律活塞3个胜场，而他们落后东部第七的费城76人2个赛场。迈阿密热火如果在周二晚上落败，那么他们就已经可以确认他们在本赛季在两队交锋中处于劣势，在季后赛排位上也会在相同战绩下排在其后。但是赢下了周二晚上的比赛我们就有机会让两支球队在下周的再次交锋时战绩相同，这也将触发下一阶段的排名规则。

很明显这些排位规则是非常关键的，特别是热火在上赛季与公牛的比赛中我们就因为和公牛上赛季的交锋处于劣势而在最后战绩相同下不能进入季后赛。即使最后两支球队最终都进入了季后赛，但是这对于两支球队来说都是非常重要的。你们还记得两年前4支球队的战绩相同，但是他们因为这些排位规则，我们可以在季后赛中面对黄蜂时得到了主场优势。你永远不会知道这些战绩优势条例的重要性，直到你真正到四月会发现你们需要赢下这些比赛来获得战绩优势。

2: 76人在上场缺少恩比德的情况下是如何战胜热火的？

Couper: 尽管迈阿密热火在比赛中一度取得了24分的领先优势，让对手出现了17次失误，而且让对手的3分命中率仅仅25.7%，投篮命中率42.4%，但是76人在最终因为23个进攻篮板最终成功翻盘。

迈阿密热火在比赛中效率不错，77投35中，命中率45%。然而76人在比赛中比热火出手次数多15次，他们在下半场得到了65人，并最终2分取胜。你并不需要从这场比赛中寻找更多的输球原因。热火在比赛中完成一些防守，他们可以赢下这场比赛 。

尽管他们陷入一些麻烦，詹姆斯约翰逊确实在比赛中挺身而出，他尽自己最大的努力去阻止76人将比分追回。在防守端，这个前锋也出色的防守了西蒙斯竭尽所能的限制这名极具天赋的澳大利亚选手的发挥。我们希望这名31岁的球员可以在今晚再次找到他自己的神勇状态。

3: 虽然现在还不确定奥利尼克是否会在比赛中出场，但是他如果回归将会对比赛有什么影响呢？

Couper: 首先这个问题的答案只有主教练斯波才能知道，我们总是可以去揣测他的想法。奥利尼克可以和白边一起首发出场，这也是对温斯洛或者泰勒约翰逊起到一个激励作用，同时板凳上增加了韦德，奥利尼克也可以从作为替补球员出场，他在比赛中不论是首发或者是替补都表现的非常出色。不论今晚主教练的安排是怎么样的，一个可以预料到的就是他会在比赛中起到巨大的影响，因为球队里有很多的优秀球员，然而总共可以出场的时间是不会变的。

周二晚上奥利尼克的出场可以帮助热火在比赛中成功来开球员进攻空间，这也使得76人在防守时虽然体型有普遍优势，但是在实际防守时也是1对1的防守。奥利尼克将会和全面的萨科齐对抗，他在上场比赛中得到了4个进攻篮板。

奥利尼克对热火的进攻有着巨大的帮助。当他在场上的时候热火的进攻可以在100次进攻中得到107.8分。

比赛记录:

2／14 – HEAT at 76ers

2／2 – HEAT at 76ers

球队要点:

迈阿密热火现在战绩是31胜29负。

76人在过去8场比赛中赢下了7场，现在战绩是32胜26负。

理查德森场均1.4个抢断。

恩比德场均23.9分，11.2个篮板，1.8个盖帽。

效率 (排名):