迈阿密热火与费城76人比赛前瞻

迈阿密热火将在周四晚上主场迎战费城76人，本场比赛将是东部第一轮季后赛的第三场。热火与76人现在大比分1比1平。福克斯体育将从晚上6点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在第二场比赛中是如何成功在上半场取得2位数得分领先的？

他们成功的找回了属于热火的防守－顽强，永不放弃。热火成功的将那种对胜利的渴望和对比赛的积极态度带到了客场。感谢詹姆斯·约翰逊，温斯洛，理查德森和韦德。热火成功的再第二场比赛让本·席梦思出现了大麻烦，当然他还是取得了接近3双的数据，但是热火对这个新秀的防守安排的更加具体和详细。主教练斯波确保他的球队能够在面对76人迷宫般的挡拆时，后卫能努力的找到他们自己的防守绕过挡拆球员。热火的这套防守很有效果，这也迫使本席梦思这个异常耐心，稳定的对手陷入了单打独斗的境地，这也使得他在比赛后面出现了一些失误。76人整整一节都陷入了进攻和失误的麻烦，因为他们实在需要西蒙斯为他们做太多的东西了。

76人在最后一节也终于找到了他们应该做的方法，但是在最后时刻连续投失了多个3分球后，最终失去了这场比赛的竞争能力。这在季后赛中非常常见，迈阿密热火本场比赛不会那么容易限制到西蒙斯，但是它们保持防守压力和自身的防守原则，一定能给对手带来不小的麻烦。

2: 76人在上场比赛后端反扑如潮，热火在第三场比赛开始前需要有什么注意的？

76人在比赛后段的这个反扑高潮有着两个基点，一个是他们的全场进攻，另外一个就是他们的进攻篮板。下半场西蒙斯的5个进球都来自于热火的投失球或者是失误。热火如果需要真正的减少西蒙斯这方面的威胁，那么他们就一定要注意减少自身失误，快速退防以及尽力阻止他利用轻松得分找到比赛节奏。

费城76人在进攻篮板上表现的非常出色，主教练斯波说过76人篮球球几乎淹没了热火，光是在第二场比赛中，76人就有27个二次进攻得分。他们一共抢下了17个进攻篮板，10个来自于下半场。希望热火能够在这个方面有所提升。

3: 看起来恩比德基本上要准备回归这个系列赛了，他将会对这个系列赛有什么影响呢？

76人已经将恩比德的出场状态调整为有可能的名单，在前两场比赛前他们都确认恩比德不会回归。我们都不会惊讶于他会出现在今晚的首发名单中，热火不得不首先在心理上准备好这场恶战。

从数据上来说，恩比德是联盟中最有影响力的球员之一，不仅仅是他的效率值位于全联盟顶级，仅仅列于库里，埃里克·戈登和保罗后。当他在场上的时候，76人的进攻（恩比德可以出色的拉开场上空间，同时他也是联盟中最出色的低位单打球员）和防守（联盟最高的防守效率）。他完全是一个强化宝箱，数据很明显反应了这一切。

白边在面对恩比德时是热火非常宝贵的武器，但是如何防守他是需要整个球队努力的。恩比德不论是自身单打突破还是为队友挡拆或者是传球轴心，76人的射手都会出现大量的出手机会。热火需要防守球员时刻准备好补防和帮助防守那些射手。即使是在恩比德低位要球时，热火别的球员也可以帮助白边，奥利尼克或者是阿德巴约，利用对别的球员的防守压力来迫使恩比德退缩到罚球线附近要球。

毫无疑问，恩比德回归后他将成为整个系列赛中关键的一个部分，热火必须要调整好他们的战术才能够拿下这场比赛。

季后赛是完全不一样的比赛，球员们需要更多的努力和一些别的帮助。

就像斯波说的，不计一切代价，只为胜利。

比赛记录: