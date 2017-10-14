迈阿密热火与费城76人比赛回顾

迈阿密热火在周五晚上的比赛中119:95不敌费城76人队。在本场于堪萨斯城举行的比赛中，阿德巴约，维特斯，詹姆斯约翰逊得到了热火最高的13分。

1. 阿德巴约的特长

阿德巴约的比赛总是非常值得去观看，不是吗？

在上半场比赛中，这名20岁的球员没有出场，但是他在下半场很好的利用了额外的出场时间。让我们看看他的这个得分。

…还有这样的雷霆暴扣

…这个新秀很明显制造了不少了欢呼。

更重要的是，他在比赛中也完成了不少的中投。总而言之，阿德巴约在面对萨利克，奥卡福时都充分的利用了他的机动能力，表现出色。

所以说这个肯塔基的球员表现的可圈可点。阿德巴约在本场比赛11投5中得到了13分9板2助攻。

2. 白边和恩比德的对抗

没有什么会像恩比德和白边这样的对抗了。

虽然说白边在比赛开头陷入了犯规的麻烦，但是在面对23岁的恩比德他很快的完成了让人印象深刻的盖帽。.

在第二节的时候，白边又再次封盖了恩比德。

在进攻端，这名7尺的大个子继续他在篮下的威胁，同时他还在泰勒约翰逊的帮助下完成了一个雷霆万钧的扣篮，这也要感谢泰勒约翰逊的精妙传球。

总而言之，白边在11分钟出场时间里得到了7分，3个篮板，2个盖帽。

3. 詹姆斯约翰逊的的进攻模式

从詹姆斯约翰逊进入这场比赛开始，他就准备好给对面造成威胁。他在面对恩比德时很好的出色的完成了对他的防守，同时面对奥卡福和萨利克时也能很好的客串小球中锋。

进攻端，约翰逊很好的证明了他可以轻易的击败任何76人的对位球员，无所畏惧的进攻篮筐并完成进球。

让我们看看他的这个一连串的进攻吧。

约翰逊8投4中得到了13分，2个篮板，2个助攻，1个抢断，1个盖帽。

比赛记录:

-麦克格鲁德（左部小腿应力性骨折），奥卡罗怀特（左肩拉伤），理查德森和德拉季奇休息。

下一场比赛:

-迈阿密热火在本赛季的季前赛中取得了3胜3负的战绩。他们将在下周三正式开始常规赛的比赛。迈阿密将在首场客场挑战魔术，比赛将在晚上7点开始。迈阿密热火也会在周六晚上8点开始首个主场的比赛，他们将在晚上8点迎战步行者。你可以从这里购买球票.