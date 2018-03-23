迈阿密热火与俄克拉荷马雷霆比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战俄克拉荷马雷霆。迈阿密热火在2016年12月27日与雷霆的比赛中以94-106不敌对手。本场比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 有没有什么具体因素导致热火在上一场主场比赛中大胜尼克斯？

这场比赛就是典型的那种很快就能让大家忘记的比赛，在尼克斯损失了波辛尔基斯之后，纽约尼克斯本赛季彻底沦为乐透区球队，然而能够看到热火在这场比赛中打出如此出色的比赛也是很让热火球迷欣慰的。在与纽约的比赛中，热火能够在奥利尼克在场时100次进攻得到153.9分。本赛季当奥利尼克在场时热火的进攻场均100次进攻能够得到119.7分，这也让热火达到了历史最佳进攻水平。奥利尼克在过去的10场比赛中场均14.9分，6.7个篮板，4.9个助攻，1.2个抢断，1个盖帽和55.2的投篮命中率。在他的帮助下热火取得了7胜3负的战绩，同时当奥利尼克在场时热火每100个回合能够超过对手23.6分！奥利尼克在场时热火的防守并不是非常的出色，但是他的挡拆和策应以及传球使得热火整个机器一旦发动起来就很难被停止下来。相信季后赛中我们会看到更多结果的。

非常难以置信。

除了奥利尼克外，詹姆斯约翰逊在最近比赛中找到了自己的感觉。特别在面对纽约的时候他在第三节在飞身救球后紧接着完成了对哈达威的大冒，热火此时已经领先了尼克斯15分，但是詹姆斯约翰逊丝毫不会松懈。

简单的来说，球员的积极性，努力和那股子冲劲都不是可以教出来的。这都很好的诠释了热火的文化。

2: 本赛季雷霆表现如何？他们的强点和弱点在哪里？

雷霆本赛季43胜30负，现在进攻和防守都列为联盟前10，他们给人一种季后赛强队的感觉。西部今年的季后赛冲刺异常激烈，他们在每一场比赛中都会拼尽全力，如有不慎很可能立刻下跌几名。他们可能可以冲到第3，也可能会掉到第八甚至无法进入季后赛。

本赛季在获得了保罗·乔治和安东尼后，经过一段时间的磨合渐入佳境。在12月后他们已经取得过3次至少6场连胜的战绩，他们也仅仅有两次3场以上的连败。他们会很想念罗伯特森，特别是他在场上的防守。现在威斯布鲁克斯再次拿下场均3双的数据，安东尼也对雷霆的进攻有了巨大的提升，他们能够在100次进攻中取得110.1分。

值得一提的是，保罗乔治和安东尼在以前都是非常需要球权的选手，现在在雷霆一切都有很大的不一样了。维斯布鲁克斯有着33.5%的控球权，乔治和安东尼分别是25.4%和23.1%，这比以前都低的多。虽然球权下降，但是他们这个三叉戟在经过大半个赛季的磨合已经似乎找到了正确的反应公式。

3: 本场比赛哪些位置的对决是最重要的？

这场比赛将和76人的比赛非常相似，他们都将是对热火进攻的一个考验，雷霆在场上各个位置都有一定的体型优势，这也让他们的协防能力更加出色，亚当斯将会很大程度的控制篮下区域，热火的后卫大多数情况下体型都相比对手比较弱小，但是像碰到6尺9高保罗·乔治这样体型的防守真的非常罕见。热火这时候就需要奥利尼克的外线策应，他也能够在场上很好的拉开空间，如果你在场上没有体型优势，那么就需要足够的空间去得分，利用速度突入篮下也将是非常关键的。

然后就是威斯布鲁克斯，他是全联盟都比较头疼的球员。对付他的关键说起来比做要容易多了，迫使他尽量多的突破跳投，这也是他进攻效率最低的，最大程度的减少他突入油漆区的机会。球员在场上很难去帮助队友，雷霆在场上有很多的外线射手，但是热火在最近的比赛中协防中的把握都很恰到好处。

迈阿密热火本场比赛将会再次没有韦德和白边。

热火在进攻上需要保持球都流动性，他们在过去5场比赛中助攻率能够达到64.5%。雷霆将是面对开拓者后最大的挑战，热火明白需要怎么样做才能取得胜利。

比赛记录：

迈阿密热火战绩39胜33负。

雷霆在过去7场比赛中赢下了6场，现在战绩是43胜30负。

奥利尼克在过去的10场比赛中场均14.9分，6.7个篮板，4.9个助攻，1.2个抢断，1个盖帽和55.2的投篮命中率。

威斯布鲁克斯场均25.4分，10.2个助攻，9.7个篮板。

韦德和白边确认缺席。

效率 (排名):