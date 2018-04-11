迈阿密热火与多伦多猛龙比赛前瞻

1: 从上一场迈阿密热火输给雷霆的比赛中我们可以了解到季后赛中急需考虑的重要信息吗？

迈阿密热火再面对雷霆的比赛中表现的非常出色，不仅仅是再防守上，他们场上球的传动也很充分。知道他们在最后时刻出现麻烦被对手打出了一波39-12的反攻第四节。首先雷霆在这场关乎季后赛席位的比赛中激发了他们的潜能，然而这在季后赛中将会是非常稀松平常的，每支球队求充满了求胜的欲望。雷霆在比赛中能够很好的控制热火的进攻节奏，利用不断的换防和主动的进攻传球路线，热火无法再像前3节一样从容面对。同时他们在比赛最后也投失了空位3分球，这也让热火在比赛末节陷入被动。在最后的6分钟内，一点点的失误或者是进攻下滑都将对比赛产生巨大的赢下，这是热火需要在季后赛时需要好好估量的。

同时本赛季有一个叫做理查德森的球员在比赛中攻防两端都非常抢眼，他在比赛开头也是热火进攻的尖刀力量。在比赛中他强硬的防守下全明星球员乔治仅仅9投3中。

你觉得理查德森值得被选入今年最佳防守阵容吗？

没问题。

2: 对热火周三晚上面对猛龙的这场比赛有什么期待呢？

根据报道，猛龙本赛季很可能像上赛季的奇才一样，他们每个球员都会进入轮转阵容，但是板凳球员会得到更多的机会出场。所以我们可以期待猛龙比赛开头将会火力全开，但是随着比赛的进行，将会逐渐变得缓和，所以热火如果期待能够冲击下东部第6，他们必须要拿下这场比赛。如果他们不期望掉到东部第8，那么他们必须要拿下这场比赛。同时本场比赛更重要的是他们在这场常规赛最后一场中能够磨尖他们的武器，为季后赛做好准备。

虽然说猛龙会有很多的板凳出场时间，但是他们的板凳上场时的正负值达到了8.7，这也是联盟最高的水平，他们板凳球员范里特，帕斯卡和怀特是他们效率出色的关键。

3: 周三晚上比赛将会对季后赛局势有什么影响呢？

在76人击败了老鹰后，现在迈阿密热火暂时不会碰到骑士。现在东部前三依次是猛龙，波士顿和76人，热火如果输掉了今晚的比赛，奇才击败了奥兰多，迈阿密热火将会面对猛龙。同时如果雄鹿输掉比赛，热火拿下这场比赛，他们将会排名东部第6。其他的情况下热火将会排名东部第7，面对凯尔特人。

伤病情报：德拉季奇因为膝盖疼痛将会缺席本场比赛。

比赛记录:

热火现在战绩43胜38负。

猛龙取得了4连胜，现在战绩59胜22负。

热火现在排名东部第7.

效率 (排名):