迈阿密热火与多伦多猛龙比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上客场挑战多伦多猛龙。迈阿密热火在1月9日与猛龙的比赛中以90-89战胜对手。本场比赛将于晚上7点开始，福克斯体育将从晚上6点30分开始电视直播。你可收听790电台的实况直播。

1: 韦德的回归对密尔沃基雄鹿的比赛有什么影响？

韦德的回归并不是这场比赛的全部，迈阿密热火的防守成功的封锁了字母哥，他在那场比赛中仅仅21投8中，这都是詹姆斯约翰逊，阿德巴约和温斯洛的功劳，其余的热火防守队员也能很好的在油漆区建立起防守高墙。韦德在最后时刻的封盖无疑也是比赛的关键，这对于他来说无异于一个精彩的开场表演。

这个开场表演是非常鼓舞人心的。没有人期待韦德会在比赛中得到20分以上，但是相应的他很好的适应了球队的进攻节奏，他在比赛中仅仅出手6次，相比在比赛中将进攻一个人担在肩膀。理查德森和泰勒分别在比赛中出手12次和16次，这也是不再是跟2年前一样了。

大家都在尽职尽责的努力打出自己的价值的同时，他们也在做一件正确的事情－如何将整个球队融合在一起。

2: 猛龙本赛季的表现如何？你们从上一场热火与猛龙的比赛中得出了什么经验？

猛龙之所以如此出色是非常容易解释的。他们有他们自己的打球风格，有外线3分球，有进攻节奏，有个人单打，同时他们也有着超级巨星后场，特别是德罗赞现在让猛龙已经上升到了另外一个层次，猛龙现在有着联盟最深之一的板凳，他们的防守和进攻都是排名全联盟前5，他们仅仅落户于火箭和勇士。他们真的非常出色。

迈阿密热火在上一场比赛中战胜了多伦多猛龙，这和艾灵顿最后的关键空接有很大的关系，热火的3分球命中率仅仅22投4中，但是洛瑞在那场比赛缺席也让热火有了一定的优势。德罗赞同时29投10中，最重要的是迈阿密热火的板凳击败了猛龙的板凳，这也是本场比赛的关键。

3: 韦德回归而奥利尼克缺阵，迈阿密热火接下来的比赛中将以怎么样的阵容迎敌呢？

这并不是一个容易回答的问题，奥利尼克在热火的轮转阵容中扮演了一个异常重要的角色，他的缺席也势必让热火必然需要在接下来两场比赛中找寻到他们最佳的阵容。从长期说，增加了韦德和巴比特，奥利尼克和麦克格鲁德（他参加了热火周一的全部球队训练）的回归必然可以让热火的板凳更加深厚。我们可以预料到这个阵容会像本赛季开头的阵容，同时我们也可以预测到斯波会在接下来一段时间里去尝试一些新的阵容，让球队逐渐适应找到正确的方向。

比赛记录：

迈阿密热火30胜26负。

猛龙在过去8场比赛中赢下了7场，现在战绩是39胜16负。

理查德森是联盟中唯一5名获得70抢断50盖帽的球员之一。

德罗赞场均23.9分。

效率 (排名):