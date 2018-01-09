迈阿密热火与多伦多猛龙比赛前瞻

迈阿密热火将在周二晚上客场挑战多伦多猛龙。迈阿密热火在4月7日与猛龙的比赛中以94-96最终惜败给猛龙。本场比赛将于晚上7点开始电视直播，你可以收听790电台的比赛直播。

1: 你是如何看待热火在周日晚上险胜犹他爵士的比赛的？

这是一场非常让人惊喜的比赛，这场比赛可能没有体现出任何热火新的特性。但是正如主教练斯波说的，这场比赛可能并不是这种完美的胜利的比赛，但是本赛季他们能够在这种时刻哪怕不在最佳状态，依然找到赢球的方式。就像面对魔术的最后5分钟，热火将尽可能多的射手布置在场上，德拉季奇的一对一挡拆配合，面对对面的大个子球员后他可以选择得分或者是传球给奥利尼克－他在上星期多次利用这种机会打进进球。同时在防守端，理查德森迫使米切尔在比赛中出现失误，我们没有能从这场比赛得到什么新的东西，但是稳定是球队获胜的良方。

2: 这一支猛龙与之前有什么不一样吗，他的打法是怎么样的？

Couper: 你一定记得活塞在本赛季进攻上有很多的变化，他们加入了更多的带球跑动。本赛季对于猛龙来说可能简单的多了，但是同时改变却是很大的。一年前他们的3分球出手率为28.9%，现在他们的3分球出手率达到了37%。我们在过去的几年里都会非常惊奇的看到猛龙虽然没有在比赛中投很多的3分球，但是他们一样保持了非常高效率的进攻，但是他们现在甚至变得更加出色了，已经达到了克利夫兰的水平。对于这样一支防守强悍，同时他们也有很多的有天赋的进攻手，这也使得他们场均净胜对手7.6分，排名联盟第二。

28胜10负的他们排名联盟第三，但是同时他们现在的主场战绩更是惊人的14胜1负。猛龙是一支非常全面的球队，正如迈阿密一样，多伦多猛龙的板凳也不缺乏有天赋的球员。

一个数据很好的说明了这一些，猛龙在本赛季没有一名球员在出场10分钟情况下，效率值是负分的。猛龙在过去的13场比赛中仅仅输掉了2场。

3: 猛龙他们将会有那些独一无二的特性呢？

那就是他们的全面。热火在过去4场比赛中热火取得了全胜，这并不仅仅是在最后时刻的执行能力，同时这也是和他们的在最后时刻的变阵有关，别的球队不得不想方法迎合斯波的打法。

而猛龙将会是热火对手中最擅长于变阵的。他们不论是大小阵容都可以非常轻松，他们可以轮换防守也可以全场紧逼。

换句话说，本场比赛将不再会是使用变阵能够轻松打败的。在他们的主场可能热火不得不根据对手作出调整。德罗赞是全联盟突破数最多的球员，每100次进攻中有55.1的突破运球，在昨天面对篮网的比赛中他一人在第四节和加时中得到了14分，并在洛瑞受伤后率领猛龙赢下比赛。长话短说，这场比赛将对热火来说是一次重大的考验。

比赛记录：

热火在过去15场比赛中赢下了11场，现在战绩22胜17负。

猛龙现在赢下了过去13场中的11场，现在战绩是28胜10负。

从12月1日起，理查德森场均贡献17.5分，54.1%的投篮命中率。

德罗赞场均25.3分。

效率（排名）：