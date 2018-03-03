迈阿密热火与底特律活塞的比赛前瞻

迈阿密热火在周六晚上主场迎战底特律活塞，比赛将于今晚7点30分开始。福克斯体育将从晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火应该如何去消化上一场输给洛杉矶湖人的比赛？

快攻的防守。洛杉矶湖人是全联盟最强的快速反击队伍之一，他们在比赛的快速进攻中能够得到大量的空位机会，他们普遍能够全联盟的球队身上得到22分快攻得分，这也使得迈阿密热火在防守对手的快速进攻时处于劣势。斯波在比赛中精彩会提及球队在本赛季将如何去赢下比赛，这将需要球队的防守和团队进攻－让对手从快攻中轻松得分一定不会是热火本赛季规划中的。虽然迈阿密热火在周四的比赛中通过减慢进攻节奏并不一定能够帮助球队最终取胜，但是如果球队在整场比赛中都能打出上半场一样的防守，并且防守好对手的每一次出手，即使热火在半场进攻时出现了一些缺乏交流，但是最终也会简单的多。

但是从另外的方面来说，迈阿密热火明白周六比赛有多么关键，我们会看到比赛将如何回应。

2: 即使底特律活塞在本赛季面对热火取得了2胜1负的战绩，我们只有一场比赛面对了有格里芬的活塞，我们从那场比赛得到什么经验呢？

格里芬与迈阿密热火的比赛是在他刚被交易到活塞后一周内的比赛，这场比赛他有着30%的控球率，很多的球都是他自己的低位单打，这也需要温斯洛，阿德巴约，詹姆斯约翰逊在比赛中去防守格里芬。现在随着时间的推进，格里芬已经开始减少了个人单打的次数，这也使得防守他们变得更加的复杂。

在我们第一场与他们的比赛中，当格里芬在场上时，活塞在100次进攻中得到了120.1分，史密斯在这场比赛中也打出了职业生涯最高的记录14投11中，其中包括了最后时刻的关键3分。缺少了白边对热火的内线防守有很大的影响，但是很重要的一点就是依什·史密斯利用自身的速度突破内线得分。很明显热火本场比赛将会格外小心他的进攻。

同时活塞新秀卢克·肯纳德在上一场比赛中缺席，这可能看起来不是很大的变化。为了补进他们在交易走了布拉德利，同时哈里斯和肯纳德的空缺，他们加多了詹姆斯·恩尼斯。

但是值得一提的是，热火再上一场比赛中防守表现的也很不错，格里芬在比赛中19投6中。

3: 周六晚上对季后赛的排名有很大的影响，热火应该如何去防守活塞的进攻？

就像迈阿密热火，活塞的突破次数排名联盟前10，同时他们的挡拆和挡拆后传球次数都排名联盟前列，因此我们可以了解到底特律活塞在比赛中很容易让对方防守陷入劣势。

我认为热火需要更好的完成对28岁的格里芬的防守，特别是1对1防守，这也格里芬无法充分的组织好球队的进攻，你不会期望因为你的补防让对手出现了空位3分的机会，如果热火可以在比赛中迫使格里芬尝试那些高难度投篮，并阻断对手的那些传球和进攻节奏，热火应该可以拿下这场比赛。

伤病情报：阿德巴约（个人原因），艾灵顿（左侧大腿拉伤），泰勒约翰逊（左侧大腿拉伤）将缺席本场比赛。

比赛记录：

迈阿密热火在过去的3场比赛中赢下了2场比赛，他们的战绩是32胜30负。

活塞在过去9场比赛中输掉了7场，现在的战绩什29胜33负。

理查德森是球队中唯一一名首发62场比赛的球员。

格里芬场均17.8分，6.6个篮板，5.4个助攻。

效率 (排名):