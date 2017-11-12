迈阿密热火与底特律活塞的比赛前瞻

迈阿密热火将在周日下午在小凯撒球馆客场挑战底特律活塞。迈阿密热火在3月28日与活塞的比赛中以97-96战胜对手。比赛将于下午4点开始。福克斯体育将于下午3点30分开始电视直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在客场与爵士的比赛表现如何？

Couper Moorhead: 很明显我们要表扬球队的防守，他们能在这个充满了现代高速进攻的年代里打出这样的防守。犹他爵士不是一支精英的防守球队，但是德拉季奇和维特斯在场时让对手在100次进攻仅仅得到了51.8分。这是1984年后热火最强的防守效率。热火在1999年面对公牛时打出了100次进攻52.5分的防守，而在周五球队拥有他们两名后卫在场时，球队的防守效率是35年来最高水平。

但是最重要的是，我们在最后的比赛分钟里，热火得分效率更加高。这自然少不了维特斯的最后发挥，其中包括了超短时间直接出手，强行3分。在上赛季，当热火进攻出现困难的时候，虽然不能完全依赖于这种高难度的干扰下跳投，但是维特斯这种超强得分能力的对于球队来说是非常宝贵的。

Joe Beguiristain: 迈阿密热火在下半场的防守非常出手，对手在下半场仅仅投进了4球。33投4中，12%的命中率。虽然他们有一些球是在很好的时机出手，但是他们没有命中，热火很明显对对手起到了巨大的干扰作用。

谈到自信心，维特斯在第四节5投4中得到了12分。除了他们投进一些高难度的3分球。维特斯还帮助理查德森在比赛还有1分27秒时完成传球。这是另外一种无所畏惧的表现。

维特斯的精彩第四节也是另外一个展示出他“费城芝士”的时刻。事实上这名25岁的球衣在这个赛季的最后时刻17投11中（比赛剩下5分钟，比分相差5分内），这是让人印象深刻的。

2: 活塞现在位列东部第二，他们本赛季有什么不一样？

Couper: 他们的得分。本赛季在范甘迪的指教下，活塞在上个赛季和现在是一支非常强的防守球队。但是他们唯一的不同就是他们的进攻更佳出色了，他们现在进攻达到了全联盟前10，这和庄神的罚球命中率大幅提升有一定关系。范甘迪的风格就是拉开后的挡拆，他们本赛季这种风格有所下降，现在在没100次进攻中只有14次挡拆。同时庄神的低位单打次数变得更少了，这也使得活塞变的更加充满速度和动能，他们的阵容没有太多的改变，除了获得了布兰德里。

他们的球员也变得更加的健康，雷吉本赛季也很少因伤缺阵了。

Joe: 除了我们之前谈到庄神在本赛季变得更佳高效，但是我们不得不提到雷吉的进攻效率，他在每次进攻中能够得到1.04分，作为球队的主要控球手，他的命中率达到了51.7%。

同时还有另外一个外线好手哈里斯，他能场均得到19.7分，49.3%的命中率。这也是为什么活塞现在可以取得9胜3负。

3: 热火本场面对活塞的防守，进攻点应该在哪呢？

Couper: 事实上，活塞的防守模式和热火的异常相似，他们会竭力减少对手的底线和快攻3分球。活塞相比热火在篮下防守更佳出色。这是一支非常聪明的球队，他们会迫使对手不断的出手跳投。他们和热火一样很大程度的利用了大个子球员跑位挡拆，活塞会努力关上那些突破分球的路径。热火的进攻手将主要以德拉季奇，维特斯，泰勒，詹姆斯约翰逊和温斯洛。他们都可以从12尺外得分，抛投，跳投。

Joe: 虽然活塞是一支更好的全面防守球队，但是热火可以更好的防守那些突破的球队，热火的防守突破得分使对手在每次进攻仅得到0.87分，这也是全联盟第一的。

比赛记录：

热火赢下了过去4场中的3场，现在他们是6胜6负。

活塞现在取得了4连胜。他们是9胜3负。

维特斯关键时刻得分17投11中（百分之63.7）

哈里斯场均19.7分，3分命中率（49.3%）。

效率 (排名):