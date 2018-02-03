迈阿密热火与底特律活塞比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上客场挑战底特律活塞。迈阿密热火在1月3日与活塞的比赛中以111-104战胜对手。本场比赛将于晚上7点开始，福克斯体育将从晚上6点30分开始电视直播。你可以收听790电台的直播了解比赛最新情况。

1: 尽管迈阿密热火与费城的比赛中一度大幅度落后，但是你是如何看待迈阿密热火的反扑的？

这场比赛中热火在最后一节时一度落后对手28分，当时出现在场上的球员是热火的板凳时他们在最后1分钟将比分一度追至4分。是的，76人没有再使用他们的首发阵容，他们只是将首发球员穿插到场上的阵容中，最终将比分不断的缩近，热火开始在比赛中投进高难度进球，76人的投篮开始失去准心，这一切都像是滚雪球越来越大。这场比赛可能跟上赛季一样很大程度都是后半程比赛的发力，但是热火球员总是能够不论在落后对手几分的情况下保持顽强的反击，哪怕对手漏出一丝破绽也会迎头赶上。

热火最后虽然没有取得胜利，但是最后阿德巴约的15分，13板，6个助攻，0失误也标志着他是收个低于21岁的球员可以达到这个数据的，热火的进攻很大程度上依赖于阿德巴约的这些助攻，同时面对全明星中锋恩比德他也打出了咆哮式的防守，简单来说这完全是这名肯塔基球员的努力。当然他还仅仅只是刚开始崭露头角。

2: 底特律活塞最近的交易给他们带来了什么样的变化？

本赛季最大的交易发生在上周，洛杉矶快船交易了布雷克·格里芬获得了布兰德里，哈里斯，马扬诺维奇，这完全是改变了球队的格局的交易。格里芬在刚刚进入联盟的时候是一个非常依赖于扣篮的球员，但是他已经逐渐转变为非常依赖于技术的进攻性球员，不论是外线3分球还有突破进攻，他和庄神的组合可谓是如虎添翼。

活塞也因此给出了很多的板凳深度。布兰德里和哈里斯是他们的首发球员同时也是球队最强的射手，现在他们将会首发布洛克和约翰逊。卢克·肯纳克和托里沃将会是他们的板凳球员。无需多说，他们的侧翼球员现在得到了一个非常巨大的机会。

在周四晚上的比赛中，活塞顺利战胜了灰熊。格里芬12投6中得到了24分，10个篮板，5个助攻。这名28岁的球员不论是组织进攻还是突破到篮下得分都非常出色。

3: 你觉得本场比赛对位将会有什么变化？

我们都知道他们是一支非常强的防守球队，他们现在的防守排名联盟第十，但是经过交易后，同时雷吉·杰克逊的伤病都让他们今晚的比赛有一些扑朔迷离。

我们很期待看到范甘迪将会如何使用格里芬。迈阿密热火在1月3日与活塞的比赛中，特里沃作为活塞的中锋在比赛中发挥出色（庄神没有在比赛中出场）他们的挡拆下活塞获得了很多的空位3分球机会。格里芬本场比赛必然会非常积极的进攻，这也是本场需要留意的。

我们会很期待白边，阿德巴约，詹姆斯约翰逊，奥利尼克，温斯洛会如何面对活塞的锋线组合，白边在过去的几次与活塞的比赛中与庄神也是有着不少正面碰撞，在阿德巴约打出职业生涯最好的比赛后，他们将会如何去面对格里芬的进攻呢？

让我们今晚拭目以待。

伤病情报：白边因为身体不适将缺席本场比赛。

比赛记录：

热火已经遭受了2连败，他们的战绩是29胜23负。

活塞已经取得了2连胜，他们现在战绩是24胜26负。

温斯洛6.8，阿德巴约6都是球队正负值最高的球员。

格里芬在周四的比赛中得到了24分，10个篮板，5个助攻。

效率 (排名):