迈阿密热火与底特律活塞比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上主场迎战底特律活塞。现在获得你的球票吧! 迈阿密热火在11月12日与底特律活塞的比赛中以103-112不敌对手。本场比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将从今晚7点开始电视直播。你也可以收听790电台的实况直播。

1: 迈阿密热火是如何在与奥兰多魔术的比赛中掀起反攻波最终赢下本场比赛的？

在比赛落后18分时，迈阿密热火在背靠背的第二场在第二节打出了67-45的反击高潮并最终赢下比赛。总的来说，本场比赛最重要的一点就是在下半场阻止对手的快攻得分，他们全场比赛得到了26分的快攻得分，这些进球大多都在上半场发生。

同时从比赛战术上来说，斯波在比赛最后6分钟使用了4后卫阵容，理查德森，德拉季奇，泰勒约翰逊，艾灵顿和哈桑怀特塞德，他们在这段时间获得了12的正负值。当德拉季奇在比赛中被射手们包围，他在第四节得到了14分。泰勒约翰逊在第三节得到了惊人的22分，理查德森在比赛中防守戈登时发挥出色，并成功打乱对手的进攻节奏。这场比赛是热火强势防守并成功拿下比赛的一个完美例子，同时每个赛季总有一些比赛，主教练斯波总是可以用对手无法预料的阵容来达到奇兵的效果。

2: 我们上一场与底特律活塞的比赛中得到什么经验呢？

考虑到上一场热火的落败是在经历了6场客场之旅后的最后一个客场，这并不是热火的最佳表现。底特律活塞在比赛中继续保持着他们的投篮状态，史密斯和肯纳德在比赛中18投得到了25分，安东尼·特里夫在比赛中3分球3投3中。即使在本场比赛中热火有很多的伤病，但是他们的板凳球员也开始从这个时候开始显著的进步。

这场比赛同时反应了底特律活塞与之前有了多大的区别。范甘迪是专注于拉开后的挡拆配合，你还记得霍华德的那支魔术队吗？但是现在他已经将活塞的进攻转变成为传球的球队，他们在比赛中比金州勇士的挡拆传球次数更加多。因此防守活塞并不仅仅是防守他们的定点射手，同时必须要防好他们的场上多点的进攻。现在他们的进攻排名全联盟第18名，但是他们上赛季仅仅只有25，当他们的防守持续保持在联盟前5的水平，你就会明白为何他们能打出如此高水准了。

活塞在上一场比赛中让热火投篮命中率仅仅只有43.3％，更加重要的是，布兰德利和肯纳德在比赛中投入很多的关键进球来帮助活塞锁定胜局。现在布兰德利因为右侧腹股沟拉伤缺席了7场比赛，他可能会在周三晚上的比赛中出场。雷击·杰克逊因为右脚脚踝扭伤确定缺席本场比赛。

即使他们有很多的球员受伤，但是活塞在过去的7场比赛中赢下了5场，这与他们在这段时间打出了联盟前5的防守是分不开的。活塞在每100次进攻中有着超过112.9次的无球挡拆，这也是我们必须要小心的。长话短说，底特律活塞是一支可以用多种方式战胜你的球队，所以必须要谨慎对待。

3: 当活塞缺少了雷吉·杰克逊，他们会如何改变打法呢？

事实上并没有太大的改变，因为当杰克逊缺席的时候，活塞在比赛中会创造出更多的无球跑动和挡拆。伊时·史密斯是一个非常独特的球员，他的速度可以发挥奇效的替补作用，他在雷吉缺席了赛季开头21场比赛中，并没有让活塞的进攻出现任何的问题。虽然说活塞很明显会希望杰克逊可以早日回归，但是当他们有着布克作为替补出场，他们并不会有太多的倒退。

不论布兰德里在周三的比赛中是否会出错，这对于活塞来说都是非常关键的。

伤病情报：詹姆斯约翰逊参加了周三早上投篮训练，他是否会在本场的比赛中出场取决于教练的决定。

比赛记录：

迈阿密热火已经赢下了过去3场比赛中的2场，他们现在是19胜17负。

活塞赢下了过去4场比赛中的3场，他们的战绩是20胜15负。

哈桑怀特塞德得到了热火最高的12.2个篮板和1.4个盖帽。

哈里斯得到了底特律活塞场均最高的18分。

效率 (排名):