迈阿密热火与丹佛掘金的比赛前瞻

迈阿密热火将会在周一晚上主场坐镇迎战来访的丹佛掘金。迈阿密热火在11月3日与掘金的比赛中以94-95惜败给对手。本场比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将于晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何在与洛杉矶湖人的比赛中赢下这场比赛中？

迈阿密热火从本赛季这么多比分接近的比赛中确实是学到了不少的经验，在这场与湖人势均力敌的比赛中展现出更加好的应急能力，两支球队都有非常多的全场进攻机会，但是热火很大程度利用了对手的20次失误，但是这些失误都很大程度取决于湖人的进攻，迈阿密热火在进攻篮板上拼抢的非常积极，更重要的是他们在比赛中拦截下对手29次进攻。在这一场西部客场而且球员不齐整的比赛中，热火的外线命中率非常低，热火最终取得了这场比赛的胜利和他们的高强度防守和最后时刻德拉季奇的神勇发挥是分不开的。就像主教练斯波在这个赛季精彩说的，这个球队的蓝图就是为了取得胜利。

防守上我们必须要提及阿德巴约，理查德森和詹姆斯约翰逊为球队作出的贡献。阿德巴约在比赛中最大的贡献就是限制了兰德里的发挥，詹姆斯约翰逊得到了球队最高的6次干扰对手传球，理查德森贡献了球队第二高的5次反射球，4个进攻和全队最高的4次抢断。

2: 迈阿密热火在本赛季开头是如何输给丹佛掘金的？

这场比赛也是米尔萨普在受伤前的一场比赛，这次比赛中维特斯在比赛中首发，同时首发的还有奥卡罗怀特（他刚刚和骑士签约）。这是一场打出热火熟悉节奏的比赛，热火成功的限制了掘金在100次进攻中仅仅得到100分。掘金的首发进攻能力非常强，但是他们的防守不足，而掘金的替补球员防守出色，热火在第三节仅仅得到了13分。最终米尔萨普在比赛中制造了犯规投进了罚球并最终带走了这场比赛的胜利。

这场比赛对于德拉季奇来说也是一场表现出色的比赛，他在比赛中15投8中，贡献了7次助攻。他在比赛中最大的贡献就是能够充分利用队友的挡拆完成撕裂对手防线的工作。本场比赛掘金很可能会派出米尔萨普盯防阿德巴约，而约克基将会专心于防守詹姆斯约翰逊，这也意味着热火需要期望詹姆斯约翰逊能够更多的完成突破内线冲击篮筐的工作，这也是他在过去的一个月里做到的。

另外一个在上场比赛值得了解的就是热火的3分球，热火4名球员投进了多个三分球，他们3分球37投15中达到了40.5的命中率。即使本赛季掘金没有让对手投进过很多的3分球，但是他们对左边底线3分球的防守非常薄弱，场均让对手完成4次出手，同时值得一提的就是掘金对手的3分球命中率达到了37.4%，这是排名全联盟最高。

3: 迈阿密热火应该如何去阻止对手的进攻，减慢掘金的进攻节奏呢？

减慢掘金的进攻节奏是非常重要的即使他们现在的进攻节奏仅仅排名全联盟第15，这对于掘金来说有些难以想象。他们有着非常平衡的进攻，不论是射手，低位得分球员还是单打得分手。但是最重要的还是他们的传球，约克基和米尔萨普都是乐于分享球权的球员，同时他们也都是非常优秀的传球手，他们精彩可以利用对手场上的防守缺乏交流来打出对对手弱点的精确进攻。当掘金队员们找到手感时，这样的进攻是一回事，而当他们在单打得分时表现不错是另外一种结果。但是不论最终的过程是如何发展的，这场比赛将会是非常难以预测的。特别是他们如果一旦打开弹匣子，这对手与热火来说可能就是一种折磨。掘金现在进攻投篮质量排名联盟精英之中（52.5%的真是命中率)

21岁的穆雷在最近的比赛中表现的非常出色，他场均20.4分，4.8个篮板，4.2个助攻，这将完全取决于德拉季奇，理查德森和泰勒约翰逊。

比赛记录：

迈阿密热火现在战绩是37胜33负。

掘金现在赢下了过去5场比赛中的3场，现在的战绩是38胜32负。

德拉季奇在过去4场比赛中场均24分，投篮命中率56.6%。

约克基现在场均10.5个篮板，6个助攻。

韦德和白边将缺席今晚的比赛。

效率 (排名):