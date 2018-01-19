迈阿密热火与布鲁克林篮网的比赛前瞻

迈阿密热火将在周五晚上客场挑战布鲁克林篮网.迈阿密热火在12月29日与布鲁克林篮网的比赛中以87-111不敌对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。福克斯体育将于晚上7点开始电视直播。你可以收听790电台收听比赛现场直播。

1: 迈阿密热火是如何在密尔沃基取得那场胜利的？

Couper: 迈阿密热火在奥利尼克的带领下在下半场打出反攻高潮。奥利尼克的假动作和灵活的脚步都帮助他成功的找到突进篮下的空间，他的稳定发挥也帮助热火将比分一直紧紧的咬住对手。迈阿密热火在最后时刻赢下比赛还是靠他们出色的防守。雄鹿这场比赛的命中率并没有打出他们所期望的高度，迈阿密热火因此可以顺利将球员堆积在内线来阻止字母哥和米德尔顿的油漆区突破。而在最后时刻对手进攻受挫的时候，温斯洛的多次进攻以及一次精彩的空接助攻也帮助热火顺势反超比分。

Joe: 这完全是靠球队的球的传递和防守。迈阿密热火在上半场比赛让对手打出了47.6%的命中率并得到了57分，但是下半场他们让对手命中率下降到了38.2%。白边一个人贡献了球队最高的6个盖帽，最后时刻面对字母哥的精彩封盖一定还让你印象深刻。理查德森和温斯洛同样在外线让对面的米德尔顿和布索尔吃尽苦头。

在进攻端，迈阿密热火不断的出色的完成运球，他们38个进球中获得28次助攻。他们在过去的9场比赛中助攻率达到了全联盟第3。

Impressive.

2: 我们能从上一场主场大败给篮网的比赛中得到什么经验？

你不能小看布鲁克林篮网。他们虽然没有任何的全明星球员，但是他们是一支非常团结的队伍，他们的每一个球员都可以利用你的任何一次失误创造出得分机会。热火在这场最多落后38分的比赛中没有打出他们最好的水平，但是篮网很明显很好的发挥，他们7名球衣得分上双，投入了大量的3分球。乔·哈里斯是他们的得分最多的球员，他的3分球4投4中，但是本场比赛最关键的还是霍里斯·杰弗森。他在比赛中负责控制球队进攻节奏，同时他中投能力的进步也帮助他打进几个几乎不可能的进球。

虽然现在还没有官方的说法，但是看到拉塞尔的回归并不会让我们感到惊讶，他已经缺席长达1个月了。

3: 如果这场比赛在最后时刻比分非常接近，你觉得斯波会在最后时刻有什么调整？

迈阿密热火现在的阵容很合适现代篮球。他们在最近的比赛中都大量的利用了投射球员，甚至出现了比赛中4后卫组合配白边或者是阿德巴约，奥利尼克的阵容。这套阵容能够出色的拉开场上任何的空间，出色的投射可以轻松的粉碎对手的防线。虽然面对密尔沃基雄鹿，主教练斯波在比赛中排出德拉季奇，温斯洛，理查德森，白边和詹姆斯约翰逊，但是本场排出不一样的阵容可以完全可以预料到的。当然最为重要的就是保持他们的专注力，不要轻敌。

温斯洛在面对密尔沃基雄鹿的比赛中表现出色，同时他在进攻端也完成了几次关键进球的组织工作，当泰勒约翰逊现在因伤缺阵，我们可以看到他会在球队中扮演更加重要的角色。

比赛记录：

迈阿密热火在过去9场比赛中赢下了8场，他们现在是26胜18负。

篮网在过去的7场比赛中输掉了6场，现在战绩是16胜29负。

在过去的9场比赛中，迈阿密热火现在的助攻率达到了全联盟第三的水平（62.9%）

霍里斯·杰弗森场均贡献14.7分。

效率值 (排名):