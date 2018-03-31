迈阿密热火与布鲁克林篮网比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上主场迎战布鲁克林篮网。热火在1月19日与篮网的比赛中以95-101惜败对手。本场比赛将于晚上8点开始，福克斯体育将从晚上7点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在周四与公牛的比赛中是如何取得最终胜利的？

没有太多值得探讨的，这是热火应该赢下的比赛。在赛季结束前，每一个球队都有着他们自己的打算，公牛现在已经确定缺席季后赛，他们的任务就是去培养年轻球员，发展他们的能力，而热火则是希望能够拿下这场比赛并在季后赛争夺战中占取先机。因此热火是两支球队中应该取胜的，他们也最终很好的做到了，尽管球队的命中率并不高，但是他们在执行力上依旧保持得非常出色，这也是球队在接下来需要的。

热火本赛季在面对这些非季后赛队伍时偶尔会出现一些麻烦，就像在3月14日他们输给了国王。但是看到热火的温斯洛在面对公牛的比赛中表现出色，不论是在帮助队友还是在突破上篮都展现出他的全面，他的这种全能在季后赛中会发挥出光芒的。

2: 从迈阿密热火上几场与布鲁克林篮网的比赛中我们学习到什么经验？

虽然篮网是一支非季后赛队伍，但是他们本赛季在与热火交手中已经从墨西哥赛后连续两次击败热火。篮网的进攻节奏非常快，他们在比赛中会投大量的3分球，同时他们精彩会突然击败那些有更强战绩的球队，除此之外他们还有着很多出色的板凳球员，他们球员的长度和高度可以很好的封锁对手的传球路线，同时在外线换防时非常迅速，更重要的是他们在每一场比赛中都会拼尽全力。这不是一支你可以小看的球队，如果你小看他他就可以像12月与热火交手时取得38分的领先。

值得一提的是拉塞尔现在已经恢复健康，他已经重新回到了轮转阵容当中，同时因为他们今年的选秀权已经交易到了骑士，所以你可以期待他们将以完整阵容与热火真刀真枪的对战。

篮网现在每100个回合的进攻可以得到111.4分，这也是联盟前三的水平。当拉塞尔，霍里斯·杰弗森，卡罗尔是这支球队的核心时，你不要忘记了乔·哈里斯座位板凳球员的贡献。26岁的他能出色的拉开场上空间，并有着一手不错的3分。另外篮网也是有着即使命中率不高，但是可以取胜的能力，上一场比赛他们外线32投9中，28%的命中率，但是他们最终依然以6分战胜热火。

3: 热火在常规赛结束前应该专注于什么呢？

现在可能最重要的就是保持球队的健康，但是在面对这些非季后赛球队，特别是他们有着极高积极性的球队时，一定要保持注意力的集中不要掉以轻心。热火在季后赛不会有着什么魔术般的新战术，他们在周六晚上可以通过赢下这场比赛或者是活塞输掉他们的比赛来锁定季后赛名额，因此在接下来的几周里就是保持职业操守，尽可能的赢球，同时通过这些比赛来梳理他们自身的战术。我们现在无法了解斯波如何计划为季后赛时球队健康做准备，但是相信他一定没有问题。

比赛记录：

迈阿密热火已经赢下了过去7场比赛中的5场，现在战绩是41胜35负。

篮网在过去4场比赛中输掉了3场，现在战绩是24胜51负。

热火现在主场8连胜。

拉塞尔场均16分。

泰勒·约翰逊在伤病名单中被列为可能。

效率 (排名):