迈阿密热火与波特兰开拓者的比赛前瞻

迈阿密热火将会在周三晚上主场迎战波特兰开拓者。 现在获得你的球票! 迈阿密热火在3月19日与波特兰开拓者的比赛中以104-115不敌对手。本场比赛将于晚上7点30分开始。你可以从晚上7点开始收看电视直播。你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 从热火战胜孟菲斯灰熊的比赛我们了解到了什么信息？

Couper Moorhead: 我们没有从战胜布鲁克林篮网的比赛中得到很多的情报，但是在与孟菲斯灰熊的比赛中，我们碰到了一支有问题的灰熊，特别是康利缺阵。球队在赛季开始的几周内一般都无法展示出他们真实的水平，迈阿密热火开始找到了他们自己的模式，他们打出了想要的防守，孟菲斯在比赛前半段一直保持着与热火的比分相差不会太大，虽然他们在比赛中除了第一节后没有得到超过20分。但是当热火利用了对手的几次失误将比分彻底拉开，这场比赛就基本被热火掌握住了。这就是热火的进攻模式，在过去的两场比赛中，热火一直保持着他们的这种打法。

Joe Beguiristain: 在周六晚上将篮网的命中率压制在40.7%后，迈阿密热火再次在周一晚上让灰熊只得到了38.9的命中率。维特斯，阿德巴约，泰勒约翰逊都在比赛中打出了高质量防守。

同时在进攻上，迈阿密热火在油漆区内如鱼得水，而灰熊则难以攻破热火防守。能够看到热火在客场打出这种高水平的统治性比赛，并且以一场大胜结束客场之旅是非常让人欣慰的。

2: 波特兰开拓者本赛季有什么不一样了吗？

开拓者在选秀中获得了两名新的大个子球员，考林斯和施万尼甘，同时他们交易了阿伦以及得到了努季奇。半年后，他们现在已经成为了联盟最强的防守球队之一，当努季奇在场时，他们让对手在没100次进攻中仅得到99.7分，他们场均仅失101.5分，防守位居联盟第四。现在开拓者正处于5连败，其中包括了那场惊险的与火箭的比赛。但是他们在努季奇在场时依然打出非常出色的防守－他在错失了过去的两场比赛后，能否在本场比赛中出场现在还不能确定。

他们本赛季没有能够打出上赛季那种惊人的进攻，在上赛季他们一度达到联盟第11的进攻，在100次进攻中得到107.8分，但是本赛季他们只能得到103.1分，排名全联盟第22名，利拉德在过去的3场比赛中全部得到了30分以上，我们都还记得上一年热火与开拓者的比赛中他曾经轰下了49分。

3: 与开拓者的比赛将会对热火来说有哪些考验呢？

Couper: 即使开拓者的进攻并没有上赛季那么出色，但是他们仍然是联盟最具有爆发力进攻的球队——他们依然有着麦考伦和利拉德的超强后场组合。联盟里只有雷霆有超过他们的急停跳投数量，同时也只有步行者和火箭有着超过他们的命中率。换句话说，他们的大量跳投会给防守队的后防线造成很大的压力。迈阿密热火一般来说会非常期待那些中距离的跳投，特别是那种运球后的急停跳投，但是面对极具侵略打法的利拉德和麦考伦后场组合，迈阿密热火比赛在防守端表现的更加果决，换句话说他们必须要走出他们最舒服的区域，从而去干扰到他们的进攻。

Joe: 虽然开拓者的进攻没有以往的出色，但是他们依然是对热火防守的巨大挑战。很重要的一点就是，热火需要努力越过对方挡拆球员的超积极防守，同时加快球员切换的速度。利拉德作为开拓者的主要控球手，每次进攻时将会得到1.04分，同时麦考伦大师级别的跑位和快速中投，这都是热火需要提防的。

比赛记录:

热火现在处于2连胜，现在的战绩是13胜13负。

波特兰开拓者现在取得了5连败，他们现在的战绩是13胜13负。

斯波距离帕特莱利的球队胜场数近差1场。

利拉德场均26.6分，6.2次助攻。

效率 (排名):