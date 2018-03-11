迈阿密热火与波特兰开拓者比赛前瞻

迈阿密热火将会在周一晚上客场迎战波特兰开拓者。迈阿密热火在12月13日与开拓者的比赛中以102-95惜败给对手。本场比赛将于东部时间晚上10:30分开始，福克斯体育将从晚上10点开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火上一场比赛中取得了两个赛季来最具有统治力的胜利，你从这场胜利中得到了什么信息？

迈阿密热火在这场比赛中做到了一切他们应该做到的。在沃尔缺席比赛下，他们出色的防守了布兰德·比尔，并且让其他的球员很难找到轻松得分的机会。在这场奇才的背靠背第二场的比赛中，热火努力的打出快节奏的全场进攻，他们通过不断的跑动来得到很多轻松得分的机会。这完全是热火全队努力下的成果，这种表现也是热火期望能够在季后赛中能够带来的。总而言之，不论是因为缺少了沃尔或者是因为奇才背靠背第二场体力不支，华盛顿奇才在周六晚上都没有达到大家期望的表现。在热火第三节轰下43分前我们就可以看出奇才在上半场就没有找到状态。一支球队充满了能量，而另一支则是疲惫之师。

迈阿密热火在下半场表现出非常强的篮下进攻能力，他们得到了赛季最高的76分的油漆区内得分，艾灵顿和麦克格鲁德在这个半场的3分手感都热得发烫，他们在第四节甚至帮助热火取得了38分的领先优势。

2: 波特兰开拓者现在已经取得了9连胜，他们是什么方面表现的如此出色？

没有人会意外看到开拓者的得分效率如此出色，他们在过去的9场比赛中每100次进攻可以达到110.7分，这与他们整个赛季都不一样了，同时他们只让对手得到99.2分，他们的防守也是联盟前10，这一波连胜中包括了爵士，森林狼，雷霆和两次战胜勇士，他们最大的不一样就是上赛季通过交易得到了中锋纽基奇，纽基奇在场时他们表现出非常出色的防守效率。开拓者在他们的顶尖得分手身边有很多外线防守球员，他们在保守的打发下让他们成为联盟中中投次数最多，底线3分球最少的球队。

利拉德和麦考伦都是他们的顶级进攻球员，利拉德在过去的9场比赛中场均32.6分，同时他阿米努和海克里斯的投射能力提升也帮助他们现在处于西部第3的位置。

3: 在赛季开头热火是如何输掉那场与开拓者的比赛的？

这场比赛的时候，维特斯还没有受伤，这也使得大家感觉有些年代久远的感觉。纽克基在比赛中因为受伤没有在那场比赛中出场，新秀扎克·考林斯在比赛中出场，吞拿儿在比赛中也是首发出场，随着纽克基和海克里斯的回归，吞拿儿也再次回到了替补席上。

这场比赛一直进行到最后一刻才分出胜负，这也要很大程度的感谢阿米努的3分球8投5中，麦考伦和利拉德在这场比赛中都没有发挥的很出色，热火在第四节前一度领先9分，但是当热火在最后一节陷入进攻瓶颈，这两位开拓者后卫都有关键表现并最终将比赛拿下。

这将会是一场非常精彩的比赛。

比赛记录：

迈阿密热火已经赢下了过去8场比赛中的6场，现在的战绩是36胜31负。

开拓者现在赢下了过去12场比赛中的11场，现在的战绩是40胜26负。

迈阿密热火在过去的11场比赛中每100次进攻能够得到111.3分。

利拉德场均26.8分，6.5个助攻都是开拓者最高。

效率 (排名):