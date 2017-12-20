迈阿密热火与波士顿凯尔特人的比赛前瞻

迈阿密热火将在周三晚上客场挑战波士顿凯尔特人。热火在11月22日与凯尔特人的比赛以104-98战胜对手。本场比赛将于晚上7点30分开始，福克斯体育将从晚上7点开始电视直播，你也可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 热火缺兵少将之下，你觉得热火从输给老鹰的比赛中有什么可取的？

失去了高使用率球员德拉季奇对于热火来说影响太大了，不仅仅是在进攻上，更多的责任不得不担负在别的球员身上。理查德森在这场比赛表现的非常出色，他肩负起了很大的进攻上的责任，不论是干拔跳投还是突破上篮。周一晚上的比赛他完成的还不仅仅是这一点点。如果他没有得到机会，他也绝对不会强行去得分，他会去很好的组织进攻，移动场上的球，因此他的偷懒不会说是让你感觉到那种独狼式的打法。他的投篮命中上也很好的反应出来，全场19投10中。

2: 热火在几周前战胜凯尔特人的比赛中我们可以了解到什么呢？

Couper: 没有领先是绝对安全的。波士顿有非常强的追分能力，在11月22日热火一度领先了18分，但是他们在末节打出了35分，最终所幸维特斯一个人站了出来，他完成了高难度的3分球并连续突破打进，最后热火以个位数取胜。

当然波士顿在那场比赛中出现了一些很少见的失误，这也是热火本赛季最为出色的防守比赛，热火让霍福德，莫里斯，斯马特，特里一共36投仅11中。虽然这并不太可能再次发生，但是很重要的一点就是他们的防守可以很出色，他们在凯里欧文的带领下打出了很精彩的半场进攻篮球。波士顿的本赛季防守是在是惊人，他们在进攻端因此只需要正常发挥就能够击败对手。

3: 热火的伤病对本场比赛有什么影响？

我们现在还不太清楚具体情况例如德拉季奇还不确定在今晚的比赛中是否会出场。但是我们应该可以期待维特斯在本场比赛中首发，詹姆斯约翰逊和哈桑都留在迈阿密。

泰勒约翰逊很可能会作为首发4号位出场，奥利尼克或者是奥利尼克作为首发中锋出场。波士顿的篮球现在更倾向于小个子打法，随着莫里斯的缺席巴恩斯应该会出现在首发位置上，我们也很有可能会看到奥利尼克和阿德巴约同时出现在首发阵容上。

德拉季奇说他会尽量在周三晚上出场，这也有可能会让泰勒重新回到板凳席上，这些都会是在比赛开场前决定，但是很关键的一点是我们都知道本场比赛很大程度上都取决于德拉季奇－球队的主控球手能否在比赛中出场，他在面对凯尔特人的比赛中一般都可以打出非常高效的篮球，不论如何，波士顿的防守都会是轻松的，他们的大个子会来回转换而小个子球员将持续对控球手造成压力。

伤病情报：温斯洛膝盖受伤将确定缺席本场比赛，德拉季奇被列入不确定名单中。

比赛记录:

迈阿密热火在过去6场比赛中赢下了4场，现在战绩是15胜15负。

凯尔特人在过去6场比赛中赢下了4场，现在战绩是26胜7负。

理查德森在过去的5场比赛中场均18.6分，1.8个抢断，1.4个盖帽和54.1%的投篮命中率。

欧文场均24.4分，1.3个抢断。

效率 (排名):