迈阿密热火与奥兰多魔术比赛前瞻

迈阿密热火将在周六晚上客场挑战奥兰多魔术。本场比赛将于晚上7点开始。迈阿密热火在上一场于12月26日与奥兰多魔术的比赛中以107-89战胜对手。本场比赛将于晚上6点30分开始电视直播，你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 从上一场输给布鲁克林的比赛中热火有什么值得去探讨的吗？

Couper Moorhead: 事实上并没有什么。这仅仅是热火出现了一场比赛难以投进球的比赛，他们的3分球本场比赛26投3中，这是在经历了整个疯狂12月3分球的后退，这与球队的投篮选择性和战术上有直接的关系。

正如斯波在赛后说的，“很明显他们是一支极具挑战性的队伍。”

Joe Beguiristain: 当然这是一场艰难的比赛，篮网似乎不论在哪都能找打准心。

可能唯一的亮点就是哈桑怀特塞德，他在比赛中11投6中得到了17分。这个大个子在进攻两端都保持着积极性，并努力帮助队友进行挡拆配合，我们会看到他会在接下来的比赛中如何去防守好奥兰多魔术。

2: 迈阿密热火是如何从与奥兰多魔术的比赛中赢下上一场比赛的？

Couper: 迈阿密热火的板凳是赢下那场比赛的关键，他们真正的将防守在第二节彻底爆发，这也帮助球队在艾灵顿3分球发威下将比分拉开。但是我们不能期待他们在本场比赛中继续出现这么多的失误，同时你也不能完全依赖于热火的投篮。这也是为什么我们一直在讨论稳定的防守是这么重要，这也是在每一场比赛你可以自己完全控制的。

Joe: 迈阿密热火在那场比赛的第四节打出了精彩的防守，他们让对手仅仅22投8中，同时艾灵顿和理查德森一起合力11投9中得到了26分。

虽然这样的高效率投篮是非常难以复制的，热火的防守压力是造成魔术最后一节大量失误的关键。泰勒和理查德森对西蒙斯和福涅尔的防守，以及奥利尼克和阿德巴约的内线配合一共贡献了13次拦截和24次干扰投篮。

所有这些加在一起是本场比赛获胜的关键。

3: 戈登本场比赛的回归与上一场比赛的阵容有什么区别？

戈登可能是奥兰多最强的球员，这可能不是一个广为认知的观点，但是很快可能就会改变。他的回归是很明显的一个突破，这也是奥兰多魔术在周四晚上成功击败活塞的原因。

本场比赛迈阿密再次缺少詹姆斯约翰逊和温斯洛，上一场比赛比样博只有－25的正负值，现在当戈登出现在比赛中，也使得热火不得不再次面对防守篮网杰弗森相似的难题。白边，阿德巴约，奥利尼克都是全能防守大个子，他们都能很好的出现在斯波的中锋位置上，但是锋线上的伤病也使得斯波无法作出足够的变阵。

戈登对于奥兰多来说异常关键，但是可能在这场与热火的比赛中他的表现可能会使得热火因伤病缺乏的锋线上雪上加霜。

比赛记录:

热火在过去5场比赛中赢下了3场，现在战绩18胜17负。

魔术刚刚终结了9连败，他们在周四晚上战胜活塞战绩是12胜24负。

德拉季奇场均16.2分，4.4个助攻。

福涅尔场均18.1分。

效率（排名）: