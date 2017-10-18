迈阿密热火与奥兰多魔术比赛前瞻

1: 麦克格鲁德的受伤对热火有什么样的影响？热火将会如何去适应没有他的比赛？

首先让我们祝愿麦克格鲁德可以早日康复，你永远不会想要看到一个球员受伤。他曾经去过欧洲，后来又在发展联盟，现在终于他有机会在世界最高水平的赛场上比赛了，但是他却受伤了。他绝对是我见过球员里面最刻苦的一个。

麦克格鲁德之所以这么适合这支球队是因为他不是那种需要球权的球员，他能够在比赛中根据球队需要去努力的完成防守，同时能在接球后完成致命一击的射手。他坚持不懈的努力将他自己放在制造对方失误的位置上，在比赛中丝毫不松懈。他的存在很大程度也帮助了德拉季奇和维特斯在场上更好的掌控球权和分配进攻。

在其他的球员中，能够做到跟麦克格鲁德一样也能够，同时很可能是斯波喜欢的球员就是约什·理查德森了。理查德森在季前赛中很大程度是替补控制进攻的球员，他在常规赛期间场均贡献13.6分，2.6个篮板，2.2个助攻。他如果出现在首发中，那就需要考虑是让奥利尼克还是詹姆斯约翰逊替补了。当然热火还有奥卡罗怀特和乔丹·米奇去填补这些空缺。热火的板凳深度可以说是全联盟中顶尖的，因此虽然麦克格鲁德受伤让热火失去了一部分实力，但是同样热火的全面性和板凳深度能在一定程度缓解这个困难，这个在大部分球队都很难做到。

2. 奥兰多魔术在季前赛中有什么改变？这将会怎么样影响到本场比赛？

奥兰多从选秀中得到了伊塞克，他的身高，臂展，射程都是魔术急缺的。同时他们通过交易伊巴卡得到了罗斯，这不仅仅帮助魔术在比赛中增加了爆发性，同时也能够很好的辅佐福尼尔，也使戈登回到了他熟悉的4号位。魔术将在比赛中更多的寻找更多的快攻机会，相比首发很多的大个子，他们的阵容体型也缩小了。现在他们跟热火的风格也更加的相似了。

奥兰多魔术还在休赛期得到了阿弗拉罗，西蒙斯，除了斯普利特在季前赛中没有出场外，这些球员在上一场与热火的比赛中都取得了两位数得分。

3. 奥兰多上赛季面对热火的战绩是3胜0负，从那几场输球中你觉得热火本场比赛有哪些需要加强的？

实际上没有太多的可比较性，因为球队交易魔术的阵容和热火都有了一定的区别，同时伤病也使得一部分球员没法上场。但是很重要的一点就是热火需要在油漆区增强对对手的防守，他们场均在油漆区得到了58分，而他们赛季油漆区得分为41.2分，但是很重要的一点是伊巴卡－在这中占了很重要的一部分，现在被交易到了猛龙。武瑟维奇在比赛中发挥得很好，但是当球队有更好的自律能力。

有一点我们可以确定的就是，热火会从比赛一开头就拼尽全力，从之前的球队训练氛围中我们就会了解到主教练斯波以及所有的球员都已经准备好了。

比赛记录：

AJ哈蒙斯和奥卡罗怀特都将缺席本场比赛。