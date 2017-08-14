迈阿密热火公布2017-18常规赛赛程

迈阿密，8月14日 – 迈阿密热火今天宣布他们的2017-18赛程。本赛季82场比赛赛程中包括了41个主场比赛，41场客场比赛。比赛将于2017年10月18日正式开始，到2018年4月11日结束。福克斯体育太阳将成为区域迈阿密热火电视合作伙伴，他们会直播全部81场热火比赛，其中也包括了12月9日墨西哥城的比赛。迈阿密热火将会9次出现在国家电视台上，其中包括了一次TNT的直播，以及4次ESPN直播。迈阿密热火的电台将继续由790Ticket作为英文直播电台，而710AM和MIX 98.3都将会用西班牙语实况直播热火常规赛。额外的直播时间表，包括了季前赛的转播都将在晚些时候公布。

迈阿密热火将在奥兰多开始他们第30个赛季，比赛将于10月18日晚上7点开始。迈阿密热火将会10月21日，周六晚上8点面对印第安纳步行者。奥兰多比赛后，迈阿密热火将会以一波6场主场赛程开始这个赛季。这个赛季大部分的周五，周六比赛都将于晚上8点开始，这也给予了球票持有者拥有更多的时间入场。

这个赛程特别圈点了一些对决，其中包括了客场于12月3日挑战金州勇士的比赛，3月27日客场挑战骑士，11月1日和3月29日韦德和芝加哥公牛到访迈阿密热火。波士顿凯尔特人将会在10月28日和11月22日两次到访美航球馆。

今年的赛程有37场比赛出现在周末。其中有18场将会在迈阿密举行，5场在周五，9场在周六，4场在周日。迈阿密热火最长的主场将会是从10月21日到11月1日。迈阿密热火最长的客场将会紧接其后，他们会在11月3日到12日之间连续6场客场比赛。热火将会有13次背靠背比赛，这比上赛季少2次。热火比赛场数最多的月份是3月，他们将会有16场比赛。3月份也将是热火最多主场的比赛，他们16场比赛中有10场会在美航球馆中举行。最多的客场比赛将会是11月，他们会有11场客场比赛。

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