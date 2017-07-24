迈阿密热火签下马特－威廉姆斯

迈阿密，佛罗里达 – 迈阿密热火今天宣布他们已经和马特·威廉姆斯正式签约。根据球队有关条例，合同的具体条款没有被公布。

威廉姆斯在奥兰多和拉斯维加斯的夏季联赛中8次出场，6场比赛首发，场均得到9.9分，2.6个篮板和38％的投篮命中率，39%的3分球命中率，以及在罚球线上命中率完美，2投2中。在他首发的6场拉斯维加斯比赛中，他的3分球命中率高达45%，这也是球队最高的3分命中率，4次比赛中投进球队最多的3分球数，在7月10日面对华盛顿奇才的比赛中三分球8投5中，在7月15日面对灰熊的比赛中，3分球9投6中。

他来自于佛罗里达中部大学，刷新了球队历史上最多3分球命中数（274），他还是球队历史上第14名可以得到1000分的球员。作为大四学生他在36场比赛中全部首发，场均15.1分，4.3个篮板，1.9个助攻和36.5的出场时间，投篮命中率39.1%，38.4%的3分球命中率，81.1%的罚球命中率。他创下了球队历史和赛区历史上单赛季3分球命中数最多的记录（126个3分球），他1月17日面对佛罗里达南部大学的比赛中投进了11个3分球。他也是球队历史上单赛季得分数第五的球衣，他得到了球队的最有价值球员奖。