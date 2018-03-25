迈阿密热火客场挑战印第安纳步行者

迈阿密热火将在周日晚上客场挑战印第安纳步行者，热火在1月10日与步行者的比赛中以114-106战胜对手。本场比赛将于晚上5点开始。福克斯体育将于晚上4点30分开始。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火在本赛季首次与雷霆的比赛表现如何？

除了费城76人的比赛中热火进攻因为对手的体型出现问题外，雷霆是热火另外一支基本各个位置体型被打压的球队。他们有足够的高度和长度，不像和掘金的比赛中热火的轮转和协防表现的非常出色，他们表现出足够的韧性和稳定。热火在上一场比赛中的低位单打效率低于100分每100次进攻。

虽然体型不占优势，热火在本场比赛中找到了另外一个进攻方式，他们在比赛中投入了40%的3分球命中率－这也确实给雷霆造成了巨大的麻烦，热火在比赛最后5分钟时确实有拿下比赛的机会。雷霆在比赛中投失了一些舒服的投篮，这特别得感谢理查德森在本场比赛中对乔治和维斯布鲁克斯的防守。当他的队友在协防帮助队友阻止对手的突破时，他一次次的努力补防尝试干扰对手的投篮。这也很好的展示了热火的标志性防守，雷霆本场比赛第四节前命中率仅仅34.4%。维斯布鲁克斯在最后时刻的接管了比赛，这也是伟大的球员能做到，他在第四节得到了17分并最终取得了胜利。

热火将在下个月9日与雷霆再次交手，我们会看到这场主场比赛会有什么不一样。

2: 迈阿密热火与印第安纳步行者的本赛季的比赛有什么值得探讨的？

虽然印第安纳步行者在11月与热火的比赛大比分取胜，但是这场比赛很大程度取决于步行者的火热手感，过去3场与步行者比赛看起来其实是非常势均力敌的，热火在比赛中2胜1负。他们有着外线大个子“移动炮台”波格丹诺维奇，步行者在过去的一段时间没有像热火一样证明他们的进攻足够的稳定，热火在过去的3场比赛中都投进了超过13个3分球，步行者现在的进攻防守都位列联盟前12，但是热火在最近的比赛中证明了他们的执行能力，本场比赛很大的程度取决于他们谁的命中率更高。

奥拉迪波在这几场比赛中都证明他是一个很大的威胁，他进攻能力非常全面，外线干拔3分，挡拆后的突破还是中距离投篮都非常有创新。热火并不需要做很多特别的去防守奥拉迪波，他们需要的就是保证在内线有足够的身体并保持他们的稳定。理查德森在本赛季很好的防守了奥拉迪波，在过去3场比赛中他的防守让奥拉迪波的3分球仅仅只有15投5中，他确实是我热最强的外线防守球员。

3: 特纳将在周日的比赛中出场，热火在面对他的时候攻防需要什么调整呢？

本赛季特纳在3次交手中唯一一次出场就是步行者赢下了25分比赛，他在比赛中表现的非常抢眼，14投11中的投篮帮助他得到了25分，4个盖帽和＋30的正负值。从数据上我们就可以看出他在攻防上有多么重要，同时他的挡拆确实给热火造成了很大的麻烦，在防守端他也很好的给奥利尼克制造了麻烦，同时德拉季奇也在他的干扰下投篮命中率下降。在比赛中面对这样一个中投的中锋，防守他的方法确实非常有限，但是很重要的一点就是一点要锁住内线，防止他内线的进攻，但是如果他像11月比赛中投进不少中投这也将给热火带来麻烦。热火防守球员的协防也许可以迫使他仓促出手，这也是热火可以做的。

比赛记录：

热火在过去4场比赛中赢下了3场，现在战绩是39胜34负。

步行者在过去3场赢下了2场，现在是42胜31负。

热火四名球员在本赛季投进了100个3分球。

奥拉迪波场均23.2分，2.2个抢断。

白边左臀部拉伤将缺席。

效率 (排名):