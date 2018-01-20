迈阿密热火客场挑战夏洛特黄蜂

迈阿密热火将在周六晚上在光谱中心挑战夏洛特黄蜂。迈阿密热火在12月15日以104-98战胜黄蜂。本场比赛将于晚上7点开始。福克斯体育将从晚上6点30分开始电视直播。你可以收听790电台了解比赛最新消息。

1: 迈阿密热火是如何输掉与布鲁克林篮网的比赛的？

迈阿密热火在本场比赛第三节一度取得了16分的领先优势，这主要是白边的个人发挥和球队的不断帮助他的妙传。但是当篮网的阵容变成小个子阵容后，这场比赛才发生了改变。一瞬间篮网的进攻空间被完全拉开，埃斯是一名非常出色的外线投射型中锋，他的外线拉开帮助篮网在最后时刻完成了多次的内线突破上篮，这也是最后对手锁定胜局的关键。

这是典型的斯波在比赛中使用的小球打法，他在赛后总结到，这是一般球队面对你有一名非常出色的中锋时选择的打法。

2: 从上一次热火与黄蜂的比赛中我们了解到他们什么特性？

非常重要的一点就是他们的沃克是球队的重点。当他在场上时他们的进攻比对手高5.2分。当他下场后，他们会落后12.1分。

在今年两次战胜黄蜂的比赛中，热火的板凳在对面板凳出场时总是可以得到更多的比分，奥利尼克在第一场得到了18的正负值，而艾灵顿得到了13的正负值。迈阿密热火的替补阵容上也出现一些伤病，但是很明显热火的板凳会在本场比赛中扮演重要的角色。

值得一提的是白边在上一场比赛中因伤缺阵，本场比赛随着他的回归比赛应该会更加精彩。

3: 热火将如何面对夏洛特黄蜂的防守呢？

很高兴能够看到史蒂芬·克里福德的回归。他自从两年前热火与黄蜂的季后赛交手后就经常因为身体问题不能执教。他的打法就像是热火在之前面对雄鹿的打法。他们已经拥有了霍华德保护内线，那么不再需要太多的内线防守球员，但是热火仍然利用了对手的防守空档投进了25个3分球。

热火现在缺少了像维特斯，泰勒约翰逊这样的射手，他们的阵容也有些改变。白边和阿德巴约的前场组合有一些出场时间，斯波在使用更多的使用一些没有外线定点射手的阵容，热火很可能会减少3分出手次数，更加专注于半场的打法，挡拆和切入传中。

比赛记录：

迈阿密热火赢下了过去10场比赛中的8场，他们的战绩是26胜19负。

黄蜂的战绩是18胜25负。

白边在过去5场比赛场均17.8分，12个篮板，4个盖帽，65.4的投篮命中率。

沃克场均21.7分，5.8个助攻，1.2个抢断。

效率 (排名):